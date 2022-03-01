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歧視？歐洲拒中東、非洲難民 卻對烏克蘭人開大門

編譯孫梁／綜合28日電
圖為來自不同國家的留學生，從烏克蘭大學逃往波蘭。(Getty Images)
圖為來自不同國家的留學生，從烏克蘭大學逃往波蘭。(Getty Images)

逃出烏克蘭的難民受到波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞等國領袖的熱烈歡迎，但這一熱忱場面與2015年中東和非洲難民的處境截然不同，尤其是敘利亞難民的遭遇被認為是歧視；歐洲國家對烏克蘭難民的歡迎和讚譽，讓中東和非洲的難民感到不安甚至心痛。

保加利亞總理佩特科夫(Kiril Petkov)說：「他們(烏克蘭人)是歐洲人，不是傳統意義的難民，而是有聰明智慧和受過良好教育的人。傳統難民潮的群體是身分不明、過去的經歷不明，甚至可能是恐怖分子。如今沒有一個歐洲國家會反對當前的烏克蘭難民潮。」

住在西班牙的敘利亞人穆罕默德(Okba Mohammad)說，他2018年逃出家鄉；他說：「難民就是難民，無論是歐洲人還是非洲人或亞洲人，保加利亞總理的話混雜了種族主義和伊斯蘭恐懼症。」

部分歐洲領袖對難民言辭的變化幅度之大令人震驚，匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)去年12月談到中東和非洲難民時是說「我們不讓任何人進來」，本周對烏克蘭人發表講話時則稱「我們歡迎每個人進來」。

媒體對烏克蘭難民的報導也顯著不同，半島電視台英語節目說：「烏克蘭人是富有的中產階級，顯然不是逃離中東和北非地區的難民，很像住在隔壁的歐洲家庭。」美國哥倫比亞廣播公司對基輔衝突的報導是說：「這是一個相對文明而歐化的城市。」

有報導稱奈及利亞、印度和黎巴嫩等國的公民被困在烏克蘭無法離境，他們與烏克蘭人不同，需要簽證才能進入鄰國。「非洲人在烏克蘭」的推主發文說，非洲學生被禁止登上離境火車，以便為烏克蘭人騰出空間。

但波蘭聯合國大使澤爾斯基(Krzysztof Szczerski)駁斥說，波蘭邊境存在種族與宗教歧視的報導完全是謊言和對波蘭的侮辱，所有遭到俄羅斯侵略的人都可在波蘭尋求庇護，30萬人在烏克蘭危機期間抵達波蘭，包括烏茲別克、奈及利亞、印度、巴基斯坦、阿富汗和阿爾及利亞等國的人。

烏克蘭 歧視 印度

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