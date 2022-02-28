WSJ：美國正利用烏克蘭危機分化北京與莫斯科關係

華爾街日報分析，美國正試圖利用烏克蘭危機分化中國與俄羅斯的關係。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭（左）。美聯社

美國官員說，對俄羅斯 制裁以及在聯合國辯論的目的之一，是要讓中國對俄國入侵烏克蘭 感到不安，以及分化北京 與莫斯科的關係，同時也對中國釋放訊號，暗示共軍若攻打台灣會面臨的後果。

華爾街日報（WSJ）分析，美國想挑撥中俄的緊密夥伴關係。美國官員說，作法之一是讓俄國入侵烏克蘭的行動為中方帶來痛苦。美國官員說，美國正想從中俄兩國的分歧坐收漁翁之利，而俄羅斯全面入侵烏克蘭是一個迫使中國選邊站的良機：北京是要站在俄羅斯一邊、還是要維持與歐洲、美國和世界其他地區的重要經濟關係？

這些官員說，假如中國企業和銀行試圖幫助俄羅斯，那麼針對俄國實施的懲罰性經濟措施，尤其是對某些技術的出口管制，可能會令北京傷筋動骨 。國務院官員說，若中國或任何其他國家想要從事會受美國制裁的活動，將會自食惡果。

報導引述華府官員說，美國正利用國際論壇迫使北京對俄國的入侵行動公開表明立場。俄國5日在聯合國安理會上否決了美國支持的要求俄國撤出烏克蘭決議案，而中國、印度和阿拉伯聯合大公國均投下棄權票，中國的做法招致美國批評。美國駐聯合國大格林菲爾德表示，投棄權票的國家相當於縱容「俄羅斯的侵略和無端行動」。

聯合國外交官表示，本周美國正推動聯合國大會就一項類似的決議案進行辯論，目的是要分化俄國與中國的關係。聯合國人權理事會本周在日內瓦舉行的會議，是美國達成此目標的另一個機會。北京已呼籲透過談判解決烏克蘭危機，並對美國暗示中國將因與俄羅斯的關係而蒙上汙點感到憤怒。

北京與莫斯科聯手，對美國構成地緣政治挑戰，華府可能被迫蠟燭兩頭燒，同時準備應付歐亞中國東西兩端的衝突，而不能專心於執行拜登政府對抗中國的優先要務。

這些美國官員表示，使中國減少對俄羅斯的支持，將在烏克蘭問題上進一步孤立俄羅斯，削弱中俄兩國在其他問題上合作的能力，並質疑中國做為合作夥伴的可靠性。

這些官員表示，美國及其歐洲盟友對俄羅斯所採取的制裁和其他措施，也是向中國釋放出的一個訊號，暗示北京若攻打台灣可能會面臨的情況。美國政府官員表示，這傳達的訊息是，赤裸裸的侵略和違反核心的全球規則會有後果。

美國前官員和外交政策專家表示，勸說中國放棄支持俄羅斯，需要搭配使用審慎外交策略與釋放信號，因為中俄兩國政府會認為美國是在試圖削弱他們的全球野心。

總部設在華府的智庫德國馬歇爾基金（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，如果美國政府走上尋求分立俄羅斯和中國的道路，「我們可能會令中國感到非常、非常不舒服，中方或許還會重新考慮與俄羅斯保持密切關係的好處」。

自俄國入侵烏克蘭以來，中國一直努力調整在烏克蘭問題上的公開立場，既試圖尊重與俄羅斯的夥伴關係，又呼籲俄烏談判，北京還重申其長期信奉的尊重國家主權和不干涉他國內政的原則。

儘管中烏兩國有著緊密的貿易和投資關係，中國是烏克蘭玉米和小麥的主要進口國，但烏克蘭目前的情勢證明，中國很難兼顧各方利益。

在中國領導人習近平和俄羅斯總統普亭的領導下，中俄關係像1950年代初中蘇結盟後一樣密切，兩位領導人的共同目標是削弱美國實力，他們認為強大的美國將損害中俄利益。

不斷升級的對俄制裁相當於對北京發出最嚴厲警告的訊號。美國和歐盟在很大程度上切斷了俄羅斯金融部門與西方金融體系的聯繫，並下令凍結普亭及其核心圈子成員在西方的所有資產。美國、歐盟、日本和其他国家頒布的出口管制措施則禁止向俄羅斯轉讓關鍵技術。

美國正在觀察中國金融機構會否試圖彌補俄羅斯籌資管道不足的影響，或是中國科技公司會否試圖規避對俄羅斯出口的新限制。