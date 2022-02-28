俄羅斯擁有多少核武器？其他又有哪些國家握有核武？

俄羅斯2016年曾在軍事遊行展示過洲際飛彈系統發射器。 美聯社

俄羅斯總統普亭 27日下令要求國內核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態，顯示俄國 在烏克蘭問題上與西方國家的關係愈發緊張。

俄羅斯擁有何種核子武器？

據原子科學家公報發布的評估報告，俄國已部署超過1,500枚核彈 頭，並擁有近3,000枚的儲備量。俄國已大舉投資研發多種核彈頭的使用方式，包括射程可達美國本土的陸基彈道飛彈、潛射飛彈，以及空投炸彈和導彈。

普亭是否已威脅要動用核武？

普亭尚未明確表示，他27日提高核武部隊的警戒等級，但還未達最高級別。普亭先前警告，支持烏克蘭的國家可能會面臨「前所未見的後果」。

其他還有哪些國家擁有核武？

美國、法國和英國是西方的主要核武大國。中國也已建立核武軍火庫。印度、巴基斯坦和北韓也擁有核武。以色列也被普遍認為擁有核武，但從未被證實。目前擁有最多核彈頭儲備的國家是美國和俄國，其次是中國。這些國家通常聲稱擁有核武的理由是，這些武器能嚇阻來自其他國家的攻擊。

美國是否有針對俄國核武部署防禦措施？

美國已投入大量資金，以掌握擊落可攜帶核彈頭彈道飛彈的能力。不過，這些系統的測試成功率參差不齊，俄國的核武能輕鬆輾壓這些系統。

以往戰爭有使用過核武器嗎？

有用過。美國在二次大戰尾聲，對日本的廣島和長崎兩座城市投下核子彈。美國當時是唯一擁有核武的國家。大多數現代核彈頭的破壞力都遠比當時對日本使用的強大。