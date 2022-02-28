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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

基輔幾乎被四面圍攻 拳王市長憂心：還能守多久？

編譯洪毅／綜合27日電
烏克蘭首都基輔市長維塔利克里琴科27日在基輔受訪表示首都被圍，市民英勇抵抗。(美聯社)
烏克蘭首都基輔市長維塔利克里琴科27日在基輔受訪表示首都被圍，市民英勇抵抗。(美聯社)

烏俄戰爭爆發進入第四天，俄軍試圖直搗首都基輔，而基輔軍民抵抗的時間已出乎外界預料之外，讓世界重量級拳王出身的市長克里琴科(Vitali Klitschko)表示以此為豪，但是據傳基輔已幾乎面臨四面圍攻的處境，讓克里琴科的憂慮難以掩蓋。

當前的基輔持續承受轟炸及俄羅斯間諜搗亂，故近日以來，市政當局大舉向普通民眾發放槍枝；此舉讓外界擔憂，非專業軍人、且內心惶恐的平民持武，又可能有俄國間諜假扮烏克蘭執法人員或記者，會讓城市出亂子。

克里琴科承認，市政當局確實無法百分之百掌控情勢，但是許多市民都是愛國者，大家都在短時間內準備好防禦工事，現在最重要的是保家衛國；此外，克里琴科也下令宵禁，盡可能抓出城內的細作。

但是曾經數次拿到世界重量級拳王封號的克里琴科也說，目前基輔面臨「人道危機」，雖然目前水、電供給無虞，但是藥物、食品等輸入城市困難；當記者問及是否有撤離平民的計畫時，克里琴科還說他們已被「封鎖」，無處可去。

尚無法證實基輔是否已被封鎖，克里琴科稍晚也收回此說。目前已知的是，基輔西北部的車諾比(Chernobyl)已有俄軍持續挺進，但是在基輔旁的城鎮伊爾平(Irpin)遭到擊退，此外，南部亦傳出燃料庫爆炸，而駐紮基輔的士兵也在炸橋拖延俄軍。

克里琴科表示，他已與總統澤倫斯基通話過，「大家的感受都很不好」，市政府人員也感到「震驚」，但不「消沉」；「這就是我們的性格，認知與價值觀。」

雖然克里琴科並未對局勢抱持非常樂觀的態度，但是他也說，烏克蘭人「很強大，所有人都以獨立自主為榮、以身為烏克蘭人為榮，更以擁有屬於自己的國家為榮。」

全民皆兵，烏克蘭平民正接受訓練。(美聯社)
全民皆兵，烏克蘭平民正接受訓練。(美聯社)

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