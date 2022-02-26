堅守戰略小島拒投降 烏13士兵遭空襲全陣亡

俄羅斯軍隊進入烏克蘭首都基輔，傳出基輔街頭已出現巷戰。圖為兩名烏克蘭軍人把守巷口，準備攻擊來犯之敵。(美聯社)

俄羅斯全面入侵烏克蘭 之際，駐守黑海蛇島(Snake Island)的13名烏克蘭士兵拒絕向俄軍投降，並勇敢朝俄國 戰艦辱罵髒話，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)事後證實，這些士兵遭空襲全數陣亡，但遭俄國否認。

太陽報(The Sun)報導，這13名駐守蛇島的烏國士兵抵禦俄國入侵到最後一刻，他們拒絕俄軍要求投降的最後通牒，不願放棄這座具戰略地位的小島，並無懼叫俄軍「滾蛋」，或直接朝他們辱罵髒話「去你X的」。

根據俄國戰艦的音檔，俄軍警告駐守的烏軍：「這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，以免遭血洗和造成無謂傷亡，否則你們將遭到砲轟。」

烏克蘭軍隊頑抗拒絕放棄其領土，並回應俄軍：「去你X的！」

據報俄軍也還以顏色，朝烏克蘭士兵辱罵髒話，隨即發動飛彈襲擊，炸死守衛烏國邊界的13名士兵。

另一部新影片則拍下，這群烏克蘭士兵遭俄軍如雨般飛彈襲擊前的最後一刻，影片中可看到這些士兵，俄國戰艦同時朝石頭開火。

根據該部影片，一名烏克蘭士兵表示，他認為俄國船艦「試圖嚇我們」。

另一名烏克蘭士兵也說：「他們用飛彈打那邊和那邊，只是想嚇我們，不然會怎樣？他們現在還沒摧毀半件東西，不懂他們在幹嘛，最多是要嚇我們，他們砲擊那些石頭。」

烏克蘭內政部隨後宣布，蛇島遭俄軍攻擊，並證實這些士兵已罹難，俄國已占領該島；烏克蘭總統澤倫斯基也證實這些士兵犧牲，但俄國25日否認這些烏國士兵在突襲中喪命。

蛇島雖僅離羅馬尼亞幾哩，但由烏克蘭管轄，且具重要戰略地位。

如今俄國得以主張擁有蛇島12海哩的領海，俄國得以切斷烏克蘭的重要運輸渠道，包括前往烏克蘭南部海港城市敖德薩(Odessa)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)和赫爾松，進而孤立烏克蘭市場，縮減其經貿營收 。