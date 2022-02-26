歐盟、英、加凍結普亭資產 美國加碼簽證限制

美國和歐盟25日分別宣布，制裁俄羅斯總統普亭(左二)與外長拉夫洛夫（右二），凍結其個人資產。（美聯社）

俄羅斯侵略烏克蘭引發世界各國制裁行動，英國、歐盟 、加拿大和美國25日分別宣布，制裁俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)個人與俄國國安首長，英國、歐盟與美國凍結普亭個人資產，美國還實施簽證限制。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示，這是很重要的一步，代表西方國家在此事立場團結一致；白宮發言人莎奇(Jen Psaki) 說，此舉表達了反對普亭侵略行徑的明確聲音。

雖不清楚普亭的外國資產有多少，實際的制裁效力多大，但制裁特定國家領導人頗具政治意義。

以美國來說，目前制裁的外國領袖包括北韓領導人金正恩、敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)和白俄羅斯 總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)，普亭是第四位；在此之前，歐盟制裁的國家領導人也只有阿塞德和盧卡申科。

英相促 把俄踢出SWIFT

英國首相強生(Boris Johnson)25日首先在北約會議表示，將制裁普亭與俄外長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)，並敦促其他國家領導人將俄國逐出跨國支付系統「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)。

歐盟開會決定制裁普亭與拉夫洛夫，凍結他們在歐洲的資產，但並未實施簽證限制；德國表示，普亭和拉夫洛夫要為無辜烏克蘭民眾的死負責。

拜登政府日前兩波制裁行動均包含普亭親信，但未制裁普亭本人，莎奇下午在記者會表示，拜登總統與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)通過電話後，決定加入歐洲盟友的行列，制裁普亭與拉夫洛夫。

普亭13親信資產也受控

美國財政部宣布，制裁普亭、拉夫洛夫、俄國國防部長蕭伊古(Sergey Shoygu)和俄軍參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)等13人，凍結他們在美國的資產，不得交易；國務院晚間宣布，對上述四人實施簽證限制。

國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明表示，若俄羅斯不停止無端侵略烏克蘭，將擴大制裁名單，美國將持續與盟國夥伴密切協調，讓引發戰爭的俄羅斯面臨嚴重後果。

此外，加拿大宣布，制裁普亭、拉夫洛夫、普亭幕僚長瓦伊諾(Anton Vaino)和白俄羅斯官員；杜魯多表示，加拿大支持將俄羅斯逐出SWIFT。