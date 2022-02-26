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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

波羅的海3國人人自危 美國、北約派兵支援

記者張聲肇、編譯孫梁／綜合報導

烏克蘭俄羅斯侵略，波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛人，尤其曾嚐遭受過蘇聯鐵蹄蹂躪的人，擔心成為俄國下一個目標；拜登總統和北約各國領袖經25日磋商同意，將向俄羅斯和烏克蘭的鄰國派出數千名有海空軍支援的部隊，以保護北約成員國的安全。

立陶宛首都維爾紐斯50歲的教師卡茲勞斯卡斯(aunius Kazlauskas)說，「我祖父母被下放到西伯利亞，我父親遭到蘇聯特務KGB的迫害，現在我得以生活在自由民主的國家，這可不是理所當然」。

立陶宛總統已宣布全國進入緊急狀態，拉脫維亞取消了幾家散播假消息的駐拉俄國媒體的營業執照，愛沙尼亞前總統、也是首位女總統卡流雷德(Kersti Kaljulaid)說，愛沙尼亞有道德義務力挺烏克蘭，「每一個國家都有權力決定自己的前途」。

這三國二戰期間被史達林兼併，1991年蘇聯解體時重獲獨立，2004年加入北約，不像烏克蘭，沒有北約和美國的保護傘。

但這三國領導人看到普亭開始陳兵烏克蘭邊境，就忙著穿梭於西歐大國首都，呼籲西方國家嚴肅以對，否則下一次，俄國坦克就會駛向前蘇聯獨立出來的各國。

立陶宛外長藍茲柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)和美國國防部長奧斯丁上周會見記者時就警告說，這次不擋住普亭，他一定會得寸進尺，「烏克蘭的戰爭就是歐洲的戰爭」。

北約秘書長史托騰伯格25日表示，北約快速反應部隊(NRF)的先鋒部隊將被派遣到北約東翼地區，這是該部隊首次保衛盟國的部署，他沒有透露派出多少軍隊和部署哪裡，但確認涉及到陸海空三軍力量。

史托騰伯格說：「這是我們首次在集體防衛的背景下部署NRF，不容出現任何誤判，我們將盡一切可能保護和捍衛每個盟友和每一吋北約領土。」NRF的士兵人數最多4萬人，但史托騰伯格表示不會全數派出。

北約國家在俄羅斯大舉進攻烏克蘭後舉行緊急磋商，會後發表聲明說：「我們將採取一切必要措施，確保所有盟國的安全防衛，並將進行必要的軍力部署，以確保強大而可信的威懾和防禦。」

北約之前在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國以及波蘭駐軍約5000人，但防衛力量在過去三個月大增。

烏克蘭 立陶宛 俄羅斯

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