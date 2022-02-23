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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

蓋洛普：拜登處理烏克蘭危機方式 美僅36%認同

編譯柯立偉／綜合22日電
俄國承認烏東兩個地區獨立後，拜登總統22日在白宮針對這兩地區宣布貿易制裁。(歐新社)
俄國承認烏東兩個地區獨立後，拜登總統22日在白宮針對這兩地區宣布貿易制裁。(歐新社)

自從去年8月美軍自阿富汗撤軍以來，民眾對於拜登總統的施政滿意度直線下滑；拜登雖有意透過處理烏俄危機提振滿意度，但蓋洛普(Gallup)民調顯示，只有36%的受訪者認同拜登處理烏克蘭危機的方式，對於整體外交政策有信心的民眾也僅40%，均未過半，共和、民主兩黨議員也都呼籲拜登採取更強硬的對俄政策。

隨著克里姆林宮承認烏克蘭東部頓內次克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)分離省分的獨立共和國地位，俄軍已開入上述兩個烏東省分，拜登也已將此視為俄軍入侵烏克蘭的行動，因此除在21日宣布禁止美國人及公司在此二省分進行新的投資、貿易、融資外；緊接著22日進一步擴大制裁，封鎖俄羅斯最大的兩間金融機構，國有開發銀行(VEB)及軍方銀行與西方金融體系的聯繫。

對於莫斯科當局無視國際社會警告、背棄日前對法國總統馬克宏(Emmanuel Marcon)的承諾，也引起美國國會參、眾兩院議員的譴責，紛紛公開表態要求拜登總統對俄實施更嚴厲的制裁；南卡羅來納州共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)說：「普亭像是玩小提琴般在玩弄西方(國家)，我們要求拜登總統必須施以能摧毀俄羅斯金融體系與石油及天然氣部門的制裁行動。」

德拉瓦州民主黨籍參議員孔恩斯(Chris Coons)也表示：「俄羅斯承認烏東頓內次克及盧甘斯克兩個『假的』共和國，還派遣所謂『維和部隊』進駐這兩個省分，不只是對烏克蘭宣戰，更明目張膽地撕毀2014年就克里米亞危機與西方各國達成的明斯克協議(Minsk Protocol)，侵犯了烏克蘭主權與國際法。」

拜登 烏克蘭 俄羅斯

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北溪2號天然氣管線 牽動美德俄關係

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