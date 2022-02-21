北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

北京冬奧20日晚閉幕，煙火點亮「鳥巢」夜空，表演呈現中國式浪漫。(美聯社)

北京冬奧20日晚閉幕，煙火點亮「鳥巢」夜空，表演呈現中國式浪漫。(美聯社) 北京冬奧20日閉幕，會場以煙火打出「One World」中英文字樣花火。(新華社)

在新冠病毒環伺下，2022年北京冬季奧運 20日舉行閉幕式，17天賽事畫下句點；閉幕典禮在中國名導張藝謀統籌下，延續簡約風格，呈現雙奧情懷，串場表演則展現歡樂與活力，讓人暫時忘卻新冠肺炎疫情鬱悶；最終，夜幕襯托絢爛煙火，打上「天下一家」、「One World」、「One Family」字樣，由國際奧委會會長移交會旗，下屆冬奧2026年移師義大利 舉辦。

北京冬奧 今年總計109項體育賽事，總數打破歷年紀錄，其中有七項新項目；若以金牌而論，挪威以16面奪冠，德國12面居次，中國9面排名第三，美國則以8面與瑞典及荷蘭並列；若以獎牌總數而言，挪威以16金8銀13銅，共37面獎牌位居榜首；中國隊以9金4銀2銅，共15面獎牌排第11。

天下一家 閉幕式中式浪漫

北京冬奧20日閉幕，各國代表團旗幟和運動員入場。(路透)

北京冬奧閉幕典禮20日晚在鳥巢體育館盛大登場，中國國家主席習近平、國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)出席。

閉幕式呈現中國式浪漫，兩名暖場歌手唱起2008年北京奧運開幕式的主題曲「我和你」，勾起眾人回憶，各代表團掌旗官與運動員在「快樂頌」音樂下魚貫進場；中國旗手是競速滑冰男子500公尺金牌得主高亭宇，以及自由式滑雪女子空中技巧金牌得主徐夢桃。

精彩的閉幕典禮由中國知名導演張藝謀統籌，表演充滿色彩、音樂、活力及歡樂等元素，讓人暫時忘卻疫情。

2026義大利再見 奧會主席籲團結

巴赫在閉幕式致詞時告訴運動員：「你們不僅相互尊重，也相互支持；即便你們的國家因衝突而分裂，你們依然擁抱彼此。

「你們克服分歧，彰顯在奧運社群中，我們都是平等的，無論長相、來自何方，或者我們信仰為何」；巴赫說：「奧運的團結力量，比欲分裂我們的力量更為強大，你們(運動員)給了和平一個機會，但願世界各地的政治領袖，從你們團結、和平的榜樣中獲得啟發。」

下屆冬奧舉辦城市義大利米蘭和柯蒂納戴比索兩市市長揮舞奧會會旗。(路透)

北京冬奧20日舉行閉幕式，下屆冬奧會主辦城市義大利米蘭與柯蒂納戴比索在閉幕式上表演「雙城璧合·聚力聯輝」。(新華社)

巴赫將奧運會旗交給下屆冬奧主辦城市領袖，義大利米蘭市長薩拉(Giuseppe Sala)和柯蒂納戴比索(Cortinad'Ampezzo)市長格迪那(Gianpietro Ghedina)。

2026年冬奧在訂2月6日至22在米蘭和柯蒂納戴比索舉辦，這也將是史上首次由兩座城市聯合主辦冬奧盛典，另有部分賽事在威尼斯舉辦。

奧運會旗交接儀式完成後，現場響起下屆主辦國義大利的國歌，以及「八分鐘」表演，預告義大利奧運的進行模式，同時傳遞「人與自然和諧相處」的永續發展理念。

最後，巴赫宣布北京冬奧正式閉幕，聖火熄滅，現場群眾紛紛舉起開啟手電筒的手機，齊力點亮鳥巢，會場轉瞬成為萬點燈海；鳥巢上空以煙火打出「天下一家」、「One World」、「One Family」的中英文字樣花火。