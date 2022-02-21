北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一
在新冠病毒環伺下，2022年北京冬季奧運20日舉行閉幕式，17天賽事畫下句點；閉幕典禮在中國名導張藝謀統籌下，延續簡約風格，呈現雙奧情懷，串場表演則展現歡樂與活力，讓人暫時忘卻新冠肺炎疫情鬱悶；最終，夜幕襯托絢爛煙火，打上「天下一家」、「One World」、「One Family」字樣，由國際奧委會會長移交會旗，下屆冬奧2026年移師義大利舉辦。
北京冬奧今年總計109項體育賽事，總數打破歷年紀錄，其中有七項新項目；若以金牌而論，挪威以16面奪冠，德國12面居次，中國9面排名第三，美國則以8面與瑞典及荷蘭並列；若以獎牌總數而言，挪威以16金8銀13銅，共37面獎牌位居榜首；中國隊以9金4銀2銅，共15面獎牌排第11。
天下一家 閉幕式中式浪漫
北京冬奧閉幕典禮20日晚在鳥巢體育館盛大登場，中國國家主席習近平、國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)出席。
閉幕式呈現中國式浪漫，兩名暖場歌手唱起2008年北京奧運開幕式的主題曲「我和你」，勾起眾人回憶，各代表團掌旗官與運動員在「快樂頌」音樂下魚貫進場；中國旗手是競速滑冰男子500公尺金牌得主高亭宇，以及自由式滑雪女子空中技巧金牌得主徐夢桃。
精彩的閉幕典禮由中國知名導演張藝謀統籌，表演充滿色彩、音樂、活力及歡樂等元素，讓人暫時忘卻疫情。
2026義大利再見 奧會主席籲團結
巴赫在閉幕式致詞時告訴運動員：「你們不僅相互尊重，也相互支持；即便你們的國家因衝突而分裂，你們依然擁抱彼此。
「你們克服分歧，彰顯在奧運社群中，我們都是平等的，無論長相、來自何方，或者我們信仰為何」；巴赫說：「奧運的團結力量，比欲分裂我們的力量更為強大，你們(運動員)給了和平一個機會，但願世界各地的政治領袖，從你們團結、和平的榜樣中獲得啟發。」
巴赫將奧運會旗交給下屆冬奧主辦城市領袖，義大利米蘭市長薩拉(Giuseppe Sala)和柯蒂納戴比索(Cortinad'Ampezzo)市長格迪那(Gianpietro Ghedina)。
2026年冬奧在訂2月6日至22在米蘭和柯蒂納戴比索舉辦，這也將是史上首次由兩座城市聯合主辦冬奧盛典，另有部分賽事在威尼斯舉辦。
奧運會旗交接儀式完成後，現場響起下屆主辦國義大利的國歌，以及「八分鐘」表演，預告義大利奧運的進行模式，同時傳遞「人與自然和諧相處」的永續發展理念。
最後，巴赫宣布北京冬奧正式閉幕，聖火熄滅，現場群眾紛紛舉起開啟手電筒的手機，齊力點亮鳥巢，會場轉瞬成為萬點燈海；鳥巢上空以煙火打出「天下一家」、「One World」、「One Family」的中英文字樣花火。
上一則
FB留言