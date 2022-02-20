冬奧／染疫錯過開幕「史上獲獎最多非裔」泰勒閉幕掌旗

因染疫未能擔任冬奧開幕式旗手的美國四屆奧運老將梅耶斯泰勒（左）將在閉幕式撐起美國國旗。圖為她展示獲得的女子單人雪車項目銀牌。（美聯社）

北京冬奧 將於20日閉幕，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(USOPC)宣布，將由冬奧會歷史上獲獎最多的非洲裔運動員 、美國雪車女選手伊蓮娜‧梅耶斯‧泰勒(Elana Meyers Taylor)擔任美國隊掌旗手；梅耶斯泰勒原本要在開幕典禮掌旗，卻因為入境後被確診染新冠肺炎而隔離，這次改當閉幕式掌旗手，她表示自己「虛心收下」這份殊榮。

37歲的泰勒19日在女子雙人雪車比賽中獲得銅牌，是她拿到的第五枚獎牌，成為冬奧史上至今獲獎最多的非洲裔運動員。

泰勒及五屆奧運 冰壺選手舒斯特(John Shuster)原訂為冬奧開幕掌旗，但她卻因染疫無法出席，改由第二高票的三屆奧運速滑選手鮑威(Brittany Bowe)代替。

來源：11Alive

「能夠擔任奧運典禮的掌旗手，我感到非常榮幸，但我卻被隔離；在那之後，我更能虛心接受擔任閉幕典禮掌旗手的殊榮，」泰勒在聲明中表示：「恭喜所有美國隊在北京冬奧奪牌的成員，我非常期待能舉著我們的國旗，和我的隊友們一同參加閉幕典禮。」

本周稍早，泰勒在女子單人雪車項目中奪下銀牌，成為她參加奧運以來的第四面獎牌，19日再增一面；她分別在2014年和2018年各拿下一面銀牌，2010年則是一面銅牌。

此外，女子單人雪車的金牌也被美國隊包辦，由去年12月入籍美國的前加拿大選手凱莉·韓瑞(Kaillie Humphries)拿下。

不過因確診被迫與丈夫和襁褓中的兒子分離，對泰勒隔離造成了巨大的打擊，她也形容過程相當「艱難」；在女子單人雪車項目開始前，泰勒必須檢測兩次陰性才能參賽，使她失去賽前練習的機會。

儘管如此，泰勒仍成功奪牌，賽後她在社群媒體Instagram上寫道：「我無話可說，只有滿滿的感謝。」

除了實體運動表現優異，現實中的泰勒也是位倡議運動家，經常為身障兒童或有特殊需求的家庭爭取幫助；由於兒子患有唐氏症，泰勒強調：「我知道我想繼續努力，向世人證實無論何種困境都能克服。」