新聞評論／放羊小孩？烏克蘭危機 美國甘冒失信風險

俄羅斯目前駐紮在烏克蘭東部的軍隊人數已達19萬，西方國家擔憂俄國已準備入侵烏克蘭。圖為烏克蘭政府軍設哨卡嚴查可疑人物。（美聯社）

持續近四個月的烏克蘭 危機未解，美國多次表示俄羅斯將攻打烏國，但皆未發生，美國因此被當作頻喊「狼來了」的放羊小孩。拜登 總統的幕僚指出，華府甘冒失去可信度的風險，也要全力阻止俄國 出兵，防止事態一發不可收拾。

「紐約時報」報導，拜登政府多次警示俄國將入侵烏克蘭，包括2月初出兵，從基輔北方進攻，北東南三方包夾等等，也指控俄國邊境軍力不減反增。不過俄軍目前仍未有對烏克蘭採取軍事行動跡象。

拜登的幕僚說，與其被證實所言成真，他們寧可被批評誇大或散播恐懼，只要能阻止俄國侵略烏克蘭野心，這點風險不算什麼。

國務卿布林肯臨危受命，17日在聯合國安理會上演說，他指出：「若俄國不侵略烏克蘭，那麼俄國改變策略和證明我們預測錯誤都能讓人鬆口氣，這個結果遠比當前的狀況好，我們也樂於接受任何人對我們的批評。」

美國駐北約前大使盧特說：「我認為普亭不會讓軍隊越邊境雷池一步，並著眼於其他選項。他很享受現在的狀態，所有人都在關注他，這是最近幾年不曾有過的，且讓他感覺大權在握。」

紐時分析，烏克蘭危機的癥結不在於俄烏邊境的現況，而是普亭想要做什麼，他堅持北約停止東擴，以及永不讓烏克蘭加入北約。拜登政府則暗示可討論烏克蘭入北約問題並重議武器條約，試圖探測普亭的底線。只要俄國不出兵，美國的目的就算達成。