紐時稱「花滑隊亞裔比率過高」 亞裔批煽動仇恨 嗆道歉

華裔美籍選手陳巍在冬奧花滑奪金；紐約時報一篇文章稱美國花樣滑冰隊的亞裔選手人數比率過高，引發爭議。(Getty Images)

紐約時報日前在一篇文章及社群網路上稱美國花樣滑冰隊各級的亞裔 選手人數比率過高(overrepresentation)，引發不少爭議；亞裔社團認為這是再次把亞裔歸為「模範少數族裔」(Model Minority)的偏見，亞裔選手能取得成功更多是靠自律與專注；「紐約市 居民聯盟」16日發表聲明，要求紐時收回充滿歧視性及誤導性的文章並道歉。

亞裔社團表示，非洲裔和白人球員壟斷籃球和美式足球 ，從不會被說 「比率過高」，在仇恨亞裔犯罪頻發的當下，紐時這篇文章被指是煽動仇恨。

紐時這篇爭議性文章指出，與占全國7%的亞裔總人口數相比，亞裔花滑選手比率過高，並把其他少數族裔未能在花滑領域取得突破的原因，歸結為「東亞移民群體擁有最高的平均家庭收入」；撰寫該文的韓裔記者Andrew Keh回應，「比率過高」(overrepresentation)一詞，不傳達任何形式的看法，是和多位亞裔社會學家交談後才選用這一詞，儘表達人口統計上的不成比例。

紐約時報一篇文章稱美國花樣滑冰隊的亞裔選手人數比率過高，引發爭議。(Getty Images)

紐約市居民聯盟(New York City Residents Alliance)16日聲明表示，美國和各國運動員在冬奧多項運動表現優異，美國花滑隊以卓越的技術力壓各國頂尖高手勇奪金牌，紐時不但未在文中描寫花滑選手的傑出表現，卻於日前連發三條推文，指亞裔選手人數比率過高，這是暗示亞裔選手已經太多。

紐約市居民聯盟表示，運動跨越種族和國界，不同地區在某單個項目的發展也會參差不齊：白人曾壟斷高爾夫，非洲裔和白人曾壟斷籃球和美式足球，NBA的亞裔及西語裔選手至今仍不足，這是競技特色，也正因此激發運動員的表現和球迷的熱情。

紐約市居民聯盟質疑，為何不質問NBA球星或好萊塢明星的種族比率，奧運精神是否也要如哈佛名校的平權招生制度；這兩年仇恨亞裔案件大增；指紐時這篇文章煽動仇恨。

亞裔作者及家長及教育組織「家長維護教育」(Parents Defending Education)成員Asra Q. Nomani也質疑，亞裔在紐約市特殊高中史岱文森等校被指「比率過高」，現在又被指在花滑「比率過高」；紐時反亞裔的偏見必須停止；加入批判陣營的還包括楊安澤妻子盧艾玲(Evelyn Yang)、前美國駐亞洲開發銀行代表陳天宗(Curtis S. Chin)等。