俄德峰會 普亭：俄不要戰爭 提議談判解決

德國總理蕭茲(右)飛往莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，為降低烏克蘭危機而努力。(歐新社)

蕭茲：最重要是不要開戰

俄羅斯部分軍隊15日(美東14日)撤離俄國 與烏克蘭 邊境後，俄國總統普亭 (Vladimir Putin)同日在莫斯科會晤德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，兩人會後召開聯合記者會，普亭表示，「俄國不要戰爭」並提議談判；蕭茲則說，俄軍在烏克蘭邊界集結構成威脅，緊張情勢必須降低，最重要的是不要開戰。

北約盟國德國動員軍隊，前進部署到立陶宛。(美聯社)

普：俄要求未獲正面回應

普亭表示，這一代人無法想像歐洲發生戰爭，但歐陸1990年代曾發生由北大西洋公約組織(NATO)發動的南斯拉夫戰爭；他說，俄國已準備好與美國及北約磋商限制飛彈部署和軍事透明化，但俄國尚未獲得安全要求的正面回應，北約也未達成俄國的基本要求，即不要犧牲他國來強化本身安全。

普亭說，過去30年，俄國一直被告知北約不會擴張，結果現在北約「已到家門口」；他說，烏克蘭不知何時也會加入北約，「我們現在就要透過談判解決這個問題」。

俄軍在與烏克蘭接壤的邊界集結演習數周，造成俄烏關係緊張和國際關注。普亭說：「我們希望戰爭嗎？當然不。這就是我們提議磋商的緣故。」

普亭表示，美國與北約拒絕莫斯科的要求，不願承諾拒絕烏克蘭及前蘇聯國家加入北約，阻止武器部署於俄國邊境，並撤回東歐軍事聯盟勢力。

蕭茲則說，俄軍在烏克蘭邊界集結構成威脅，緊張情勢必須降低，最重要的是不要開戰；他說，對話談判必須持續，但領土完整不能協商。

美與北約同意討論俄提議

美國與北約已同意，討論俄國提議的多項安全措施。

蕭茲表示，外交選項還很多，俄軍撤離的消息是「好徵兆」，希望會有更多好兆頭出現。

好徵兆？俄撤軍意圖不明

歐洲新聞社表示，俄國撤軍的意圖不明，北約領袖表示，「沒有任何跡象顯示地面情勢降溫」。

過去24小時，克姆林宮已釋出訊息，表示外交仍可能解決俄國可能全面入侵烏克蘭的危機；俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)表示，俄國已準備好與西方討論造成此危機的國安疑慮。

蕭茲訪俄前夕，停留烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，展現團結。

拜登總統與英國首相強生(Boris Johnson)14日也在電話中同意，「外交窗口仍開放」。