俄軍加速集結 美關閉駐烏克蘭使館 留守外交官移至西部

拜登總統(右)稱俄烏戰雲密布，烏克蘭總統澤倫斯基(中)指此言傷害烏國經濟，俄羅斯總統普亭同意持續對話(左)。（Getty Images）

俄羅斯軍隊加速集結於烏克蘭 邊界，美國14日關閉駐烏克蘭首都基輔的大使館，留守的少數外交官移到烏國西部利維夫市(Lviv)；國務卿布林肯 (Antony Blinken)說，這麼做的唯一理由就是「安全」兩字。

幾天前，美國已撤出絕大多數在烏國的官民，大使館的領事業務也於13日暫停，布林肯14日呼籲還在烏克蘭的美國人「立刻」離開。

儘管莫斯科重申協商談判的大門還開著，國務院發言人普萊斯(Ned Price)卻懷疑俄國 的誠意，說「我們不清楚俄國到底有意走外交路線，還是戰爭路線？」

普萊斯表示，將人員轉移到西部去，就是因為美國判斷，俄國動武的可能性極大，「我們根據親眼所見地面的情況，也就是俄國持續在烏克蘭邊境增兵，毫無降低緊張局勢的證據，才如此研判。」

普萊斯說，如果俄國總統普亭決定入侵烏克蘭，人命的損傷將甚為普遍且嚴重。

美國外交官撤離後，在基輔的大使館將由烏克蘭國家防衛警察部隊保護，留守的代辦克維安(Kristina Kvien)將繼續與烏克蘭政府聯繫。

布林肯14日向烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)保證，美國及歐洲盟邦承諾維護烏克蘭領土與主權完整，「包括經濟與財政穩定。」美國考慮獨自提供10億美元貸款給烏克蘭，因應當前危機。

至於美俄之間的外交折衝，布林肯12日表示，俄國外長拉夫洛夫正擬定回應美方書面提出的具體建議方案，但會不會真的回應，不知，「如果回應，我們會和盟邦與夥伴研商共同對策。」

俄國政府發言人沛斯可夫14日對CNN表示，普亭總統「願意談判」，又說，烏克蘭危機僅是俄國整體國安問題的一部分。

拉夫洛夫也向普亭報告說，仍有「機會」和西方國家，就俄國的國安關切事項舉行「外交對話。」拉夫洛夫建議普亭，讓外交談判持續下去。

普萊斯說，美國仍未接獲俄國的回應，談判應和降低緊張同時並進，但降低緊張一事，目前也無進展。