烏克蘭不加入北約？德官方內部、烏駐英大使放風聲

烏克蘭總統澤倫斯基(右)14日在基輔會見來訪的德國總理蕭茲。（美聯社）

德國 總理蕭茲(Olaf Scholz)14日訪問烏克蘭 ，15日前往莫斯科繼續調解烏俄危機。德國世界報說，德國將向俄國提議「烏克蘭十年不加入北約」的妥協案；但德國官員說，這只是政府內部「構想」，不會正式提出。烏克蘭駐英大使一度也提議烏克蘭可能放棄加入北約以避免俄國入侵，但隨後改口。

蕭茲14日將會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)，15日轉往莫斯科和俄羅斯 總統普亭會面，希望說服俄羅斯降低情勢。不過，德國官員說，不預期蕭茲此行會有重大突破。

由於俄羅斯提出的緩解緊張條件之一是「烏克蘭不得加入北約」，德國官員證實，蕭茲和周遭幕僚曾討論烏克蘭十年內不加入北約的方案，但不會在此行提出。

部分分析家預期，俄羅斯最終可能會接受某種折衷協議，避免開戰。某些專家提議，北約可暫時停止東擴或烏克蘭宣布中立，以緩和情勢。

英國廣播公司(BBC)引述烏克蘭駐英國大使普萊斯塔可(Vadym Prystaiko)說法報導，為避免與俄羅斯開戰，烏克蘭可能做出巨大讓步，放棄加入北約的計畫。但這說法隨後遭否認。

普萊斯塔可先前告訴BBC，烏克蘭願意在加入北約目標上「有彈性」。普亭曾說，烏克蘭加入北約會觸發戰爭。

被問到烏克蘭是否可能改變對於加入北約的立場，普萊斯塔可回答：「可能會，尤其在被威脅、被脅迫、被逼著這麼做時。」

報導發出後，烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫告訴路透，烏克蘭已通過憲法修正案，把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法，烏克蘭會繼續把這個目標視為絕對優先，「大使先生使用彈性這個字眼，我想應該給他機會解釋他的實際想法」。

普萊斯塔可後來澄清，BBC稍早的報導誤會了他的意思，烏克蘭在加入北約這件事上並不會重新考慮自己的立場。

普萊斯塔可說：「我們現在不是北約成員國，為了避免戰爭，我們準備做出許多讓步，這就是我們跟俄國對話時談的事，而讓步跟北約完全無關，烏克蘭憲法明文記載加入北約的目標。」

普萊斯塔可說：「這不是延後我們加入北約的想望。我們說的是，既然我們現在不屬於這個家庭，就必須尋求其他的，例如與英國、美國的雙邊協議。所以除了北約之外，我們在尋求其他安排，讓我們能在目前這特別艱困的時刻存活下來。」