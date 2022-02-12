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美國安顧問：俄可能在冬奧期間攻烏克蘭

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國家安全顧問蘇利文表示，俄羅斯可能在北京冬奧期間侵略烏克蘭。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文表示，俄羅斯可能在北京冬奧期間侵略烏克蘭。(美聯社)

烏克蘭緊張情勢急遽升溫，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日表示，俄羅斯可能在北京主辦冬奧期間侵略烏克蘭，起手式為空襲與飛彈攻擊；當地的美國公民應在接下來的24到48小時內離開，一旦俄烏開戰，美國不會派出軍隊進入烏克蘭撤僑。

向來不願口頭造成局勢緊張的烏克蘭政府都罕見承認，「局勢極為嚴峻且不穩。」美國股市11日也因烏克蘭局勢惡化而大跌。

俄羅斯政府透過聲明反駁，西方國家和西方媒體集體散布假訊息，以轉移自身侵略行動的注意力；克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，俄羅斯總統普亭12日將分別與美國總統拜登和法國總統馬克宏通話。

上回拜登與普亭為烏克蘭通話，已是去年12月31日。

蘇利文表示，在無法透露情報細節的狀況下，美國政府確信衝突一觸即發；此外，五角大廈下令增派3000名美軍進駐波蘭，幾日內就可抵達。

國務卿布林肯(Antony Blinken)最早拋出「俄羅斯趁冬奧期間侵略烏克蘭」的說法，蘇利文11日下午在白宮記者會跟進表示，俄羅斯可能先實施空襲與飛彈攻擊，造成平民傷亡，接著才是地面部隊挺進，美國公民應立即離開烏克蘭。

有線電視新聞網(CNN)報導，國務院正在逐一致電在烏克蘭的美國公民，確認是否有撤離計畫；根據國務院去年掌握，在烏美國公民約有6600人。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與北約官員通話，重申對北約集體防禦的堅定承諾，也警告俄羅斯近日內隨時可能侵略烏克蘭；參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)也和俄軍參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)通話，討論對安全相關議題的憂慮。

拜登11日與歐洲各國領導人視訊會晤，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)會後發布聲明表示，歐洲衝突的風險真實存在，所有與會者均認為，俄羅斯對烏克蘭的任何侵略都將付出嚴重代價，歐洲各國也準備好持續與俄羅斯對話。

蘇利文說，美軍不會進入烏克蘭，不會協助戰鬥，美軍部署在東歐的任務是為捍衛北約，落實美國對北約第5條「集體防禦」的承諾。

蘇利文也在記者會重申，俄羅斯應循外交路線降低區域緊張局勢，並要求俄羅斯撤軍。

烏克蘭 俄羅斯 蘇利文

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