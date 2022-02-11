喊話美國人速撤離烏克蘭 拜登：局勢快失控

俄羅斯與白俄羅斯10日展開大規模聯合軍演，美國國防和情報部門評估，俄軍可能發動全面入侵，坦克將在48小時內抵達烏克蘭首都基輔。圖為俄飛彈防禦系統參與演習。

拜登 總統10日接受電視訪問時說，烏克蘭 情勢可能很快失控，呼籲美國公民離開烏克蘭，美國也不會派兵協助撤離，「當美國與俄羅斯朝彼此開火，就是一場世界大戰了。」

國務院同日更新旅遊警示，指若俄烏發生軍事衝突，美國將「無法撤離公民」。

此外，美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)10日分別與英國、烏克蘭和白俄羅斯 的參謀首長通話；根據新聞摘要，密利希望透過溝通降低可能的誤解；這是俄烏危機以來，美國和白俄羅斯參謀首長首度通話。

俄羅斯與白俄羅斯10日展開大規模聯合軍演，他們稱軍演結束就會退兵；但NBC引述引述美國國防和情報部門評估，俄軍可能發動全面入侵，坦克將在48小時內抵達烏克蘭首都基輔。

拜登接受美國國家廣播公司新聞網(NBC)專訪，對俄烏局勢說，這並非與恐怖組織周旋，美國面對的是全球最大規模的部隊之一，這是截然不同的狀況，情況可能很快失控。

主持人何特(Lester Holt)問，在什麼狀況下美國會出兵保護美國民眾離開烏克蘭？

拜登說，「不會，當美國與俄羅斯朝彼此開火，就是一場世界大戰了。」

何特追問，如果只是簡單的撤僑呢？拜登反問，「怎麼撤？去哪找人？」

拜登說，若俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)蠢到冒進，希望他有足聰明才智，清楚不能做任何對美國公民有負面影響的事。

何特問拜登是否清楚明白告訴普亭「美國公民是不能逾越的底線？」拜登說，「我不用這麼說，我跟他談過了，他很清楚。」

拜登一直謹守「美軍不入烏克蘭協助作戰」的底線；華爾街日報9日報導，白宮已經同意五角大廈指揮派駐波蘭的美軍，打造臨時設施接應自烏克蘭離開的美國公民。

五角大廈重申，不會派兵進入烏克蘭撤僑。

但這是拜登首度清楚表示，若派兵入烏協助撤僑，可能引發美俄拔刀相向，引發全面衝突。

國務院上月底已將烏克蘭列入旅遊警示的最高等級，建議公民不要前往，在烏公民也應立即離開，國務院也撤離館員眷屬和非必要工作人員。

國務院10日更新警示稱，若俄羅斯在烏克蘭任何地方採取軍事行動，美國將無法撤離美國公民，且相關軍事行動可能影響美國常規的領務運作，包含協助美國公民離開烏克蘭的能力，呼籲美國公民立即自行離開烏克蘭。

國務院曾表示，美國並未要求旅居國外的公民向當地大使館或領事館登記，因此一直無法精確掌握在烏克蘭的美國公民人數和所在處；華爾街日報報導，在烏美人約有3萬名。