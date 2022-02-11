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房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

美國年通膨率7.5% 40年之最 拜登仍說「暫時的」

編譯洪毅／綜合10日電
美國年通膨漲幅達40年來最高，每戶每月開銷平均增加約250元。圖為一位家庭主婦在華府的一家肉食店購物。(Getty Images)
美國年通膨漲幅達40年來最高，每戶每月開銷平均增加約250元。圖為一位家庭主婦在華府的一家肉食店購物。(Getty Images)

勞工部10日發布數據，今年1月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲7.5%，為1982年2月以來的最高數字；雖然數字高於預期，拜登總統仍強調通膨為「暫時性」；不過，聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)再度質疑，規模近兩兆的支出法案，會讓情勢「火上加油」。

1月CPI漲幅年增7.5%，高於大多數經濟學者「7.2%」的預測；與去年12月相比則增0.6%，與去年12月的數字相同，若物價依此月增幅度上升，對絕大多數家庭來說無疑是吃不消的。

食品、能源漲最凶 天然氣年增高達40%

食品、能源的物價大漲推高通膨；食品年增7%，月增0.9%，月增幅度幾乎是去年12月0.5%的兩倍；能源年增27%，其中天然氣年增幅度高達40%。

食品與能源物價大漲，顯示通膨依然與供應鏈危機息息相關；拜登在新聞稿中表示，物價上漲確實讓民眾荷包縮水，如何將食物擺滿餐桌的壓力愈來愈沉重，但是「也有跡象顯示，我們將會度過這些難關」。

許多經濟學者相信，隨著新冠疫情影響消褪，就業、經濟運作等重回正軌，高通膨的情勢可在今年夏季緩解；拜登則在新聞稿上說，預計通膨將在今年底前緩解。

回不去了？部分學者憂高通膨根深柢固

但是本月的CPI數據中，租屋成本年增4.4%，醫藥支出年增2.7%，交通費年增5.6%，娛樂活動年增5%；這些與供應鏈危機關係較小的服務業板塊價格上揚，部分經濟學者視為不祥之兆，擔心通膨的大趨勢是否已「根深柢固」，難以回到疫情前的水準。

拜登表示，政府將盡「一切所能」處理通膨問題，但是前白宮經濟顧問佛曼(Jason Furman)表示，總統在應對這場通膨上，其實「能做的事情十分有限」，聯準會的貨幣政策能夠有所影響，至於規模1.9兆元的「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案，或能有所幫助。

「重建美好未來」規模巨大，其對通膨的影響爭論不一；拜登認同的一派理論認為，法案志在降低醫藥支出及兒童照護，促進充分就業，長期來看有助減少通膨。

但是反對該法案巨大規模的曼欽10日表示，巨大的資金注入熱絡的經濟體形同「火上加油」，通膨將讓「耗盡美國人民的血汗錢」，「造成更真切、深沉而無法忽視的經濟打擊。」

拜登 曼欽 就業

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