模仿「饒舌口音」冒犯非裔 金球獎影后林家珍退出推特

金球獎影后、華裔女演員林家珍(Awkwafina)因表演中經常穿插帶有「非裔 口音」(blaccent)的說話方式,過去就引來不少關注,近來又被提名「有色人種進步協會形象獎」(NAACP Image Awards)招來更多批評;許多網友認為以亞裔 身分模仿非裔口音冒犯了非裔族群;林家珍在發表聲明後,仍不敵網友撻伐,決定退出推特(Twitter)。

林家珍因出演迪士尼推出的「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon,又譯「尋龍傳說」)的神龍希蘇(Sisudatu)一角,獲得有色人種進步協會形象獎的提名,但依照傳統慣例,該獎多是表揚非裔表演者。

2012年林家珍的YouTube饒舌音樂影片「My Vag」一炮而紅,從此開啟她的演藝生涯;整首歌曲由林家珍本人獻唱,歌曲充斥非裔饒舌風格,但被指控是「文化挪用」(Cultural appropriation)的批評也接踵而至。

來源:Court Dunn

「盡所能了解非裔文化歷史」

林家珍5日在社群媒體 上就此事發表公開聲明,稱「非裔特有的饒舌說話方式,對被邊緣化族群來說,我的模仿表演都可能被視為倒退或正常;即使自己不是非裔有色人種(non-Black POC),但仍會極盡所能了解非裔文化和歷史」。

林家珍強調:「任何議題都可能涉及社會政治,尤其是關於非裔美國人的歷史,因為這個族群過去無論在法律和體制上所受的傷害,被影響人數多得不成比例;過去許多人認為非裔文化被剽竊和剝削,甚至被主流文化奪去牟利,卻沒有獲得應有的報酬與尊重。」

「嘲笑、苛薄待人 非我本質」

但林家珍也重申:「嘲笑、貶低或苛薄的待人方式並非我的本質,我從來不是這樣的人,未來也不會是;我想對亞裔美國人來說,我們都還在探索這條路,我也還在學習;但我非常確定,我日後的職涯將致力於提升亞裔族群的地位,也許起頭有些地方是失敗的,但我們會繼續學習、認識和傾聽,我也會無怨無悔的持續。」

同日林家珍發表另一篇推文宣布退出推特:「我將退出百弊叢生的推特,但我會繼續使用其他社群軟體;我不是酒駕撞死人的逃犯,但你們可以在其他社群軟體上找到我,至少那些人不會叫你去死!」