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模仿「饒舌口音」冒犯非裔 金球獎影后林家珍退出推特

編譯林梅婕／綜合6日電
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

金球獎影后、華裔女演員林家珍(Awkwafina)因表演中經常穿插帶有「非裔口音」(blaccent)的說話方式，過去就引來不少關注，近來又被提名「有色人種進步協會形象獎」(NAACP Image Awards)招來更多批評；許多網友認為以亞裔身分模仿非裔口音冒犯了非裔族群；林家珍在發表聲明後，仍不敵網友撻伐，決定退出推特(Twitter)。

林家珍因出演迪士尼推出的「尋龍使者：拉雅」(Raya and the Last Dragon，又譯「尋龍傳說」)的神龍希蘇(Sisudatu)一角，獲得有色人種進步協會形象獎的提名，但依照傳統慣例，該獎多是表揚非裔表演者。

2012年林家珍的YouTube饒舌音樂影片「My Vag」一炮而紅，從此開啟她的演藝生涯；整首歌曲由林家珍本人獻唱，歌曲充斥非裔饒舌風格，但被指控是「文化挪用」(Cultural appropriation)的批評也接踵而至。

來源：Court Dunn

「盡所能了解非裔文化歷史」

林家珍5日在社群媒體上就此事發表公開聲明，稱「非裔特有的饒舌說話方式，對被邊緣化族群來說，我的模仿表演都可能被視為倒退或正常；即使自己不是非裔有色人種(non-Black POC)，但仍會極盡所能了解非裔文化和歷史」。

林家珍強調：「任何議題都可能涉及社會政治，尤其是關於非裔美國人的歷史，因為這個族群過去無論在法律和體制上所受的傷害，被影響人數多得不成比例；過去許多人認為非裔文化被剽竊和剝削，甚至被主流文化奪去牟利，卻沒有獲得應有的報酬與尊重。」

「嘲笑、苛薄待人 非我本質」

但林家珍也重申：「嘲笑、貶低或苛薄的待人方式並非我的本質，我從來不是這樣的人，未來也不會是；我想對亞裔美國人來說，我們都還在探索這條路，我也還在學習；但我非常確定，我日後的職涯將致力於提升亞裔族群的地位，也許起頭有些地方是失敗的，但我們會繼續學習、認識和傾聽，我也會無怨無悔的持續。」

金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評，...
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評，她因此宣布退出推特。（取自推特）

同日林家珍發表另一篇推文宣布退出推特：「我將退出百弊叢生的推特，但我會繼續使用其他社群軟體；我不是酒駕撞死人的逃犯，但你們可以在其他社群軟體上找到我，至少那些人不會叫你去死！」

非裔 社群媒體 亞裔

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