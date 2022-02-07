我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

仇恨犯罪升高 反亞裔案1年暴增339%

記者顏伶如／綜合報導
2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)
2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)公布最新研究報告指出，全美各地反亞裔仇恨犯罪案件數量，2021年裡比2020年增加339%，紐約、舊金山、洛杉磯等城市的仇亞犯罪案件紛紛再創新高；針對各地亞裔社區而發動的仇恨犯罪，嚴重程度前所未見。

紐約市時報廣場上月20日反歧視亞裔的示威抗議，英文標語是「仇恨有如病毒」。(Ge...
紐約市時報廣場上月20日反歧視亞裔的示威抗議，英文標語是「仇恨有如病毒」。(Getty Images)

仇恨犯罪升高 報案增加11%

研究結論指出，仇亞犯罪增加反映了仇恨犯罪整體上升的趨勢。在規模最大的十多個美國城市裡，過去一年裡警方接獲仇恨犯罪報案數量，平均增加了11%。

不過，報告當中也指出，若以族裔區分，非洲裔美國人仍是在美國各地城市最常受到攻擊的族群。另外，紐約的猶太社區去年也出現數量創新高的仇恨犯罪，研究人員指出，背後因素與2021年5月發生長達3周的加薩戰爭(Gaza War)有關。

在芝加哥，男同性戀者則是最常遭受仇恨攻擊的目標。若以地點區分， 洛杉磯是2021年當中，仇恨犯罪案件數量最多的美國城市，紐約則排名第二。

2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在...
2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

AAAJ主席楊重遠 籲亞裔團結

國家廣播公司(NBC)報導，亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ)主席楊重遠(John C. Yang)指出，就在亞裔社區飽受疫情引發的種族歧視折磨之際，統計數據顯示其他族裔同樣面臨各種類型的仇恨犯罪，由此可見動盪時刻若能團結一致，「大家都能受益」。

楊重遠指出：「我們必須讓社會大眾注意到衝擊了所有社群的仇恨。」他說，亞裔社區與代表多元化族裔及信仰背景的盟友社群相互支持，意義非常重大，男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社區就經歷許多仇恨攻擊，「這當中有一種患難見真情的強烈情感」。

統計顯示，2020年發生於全美各地的反亞仇恨案件，數量比2019年增加124%，紐約市的統計數字尤其驚人，2019年反亞仇恨案件為30件，到了2020年變成133件，增加了343%。同期之間，舊金山反亞仇恨案件數量則從9件增加到60件，增加了567%，洛杉磯的反亞仇恨案件數量同樣增加了173%。

楊重遠說，來自不同社群的民眾彼此展現「結盟」(allyship)與團結的方式有很多，例如從解決日常生活裡的微冒犯(microaggressions)及某些不經意的種族歧視開始。

仇恨犯罪 亞裔 種族歧視

上一則

蘇利文：中若挺俄侵烏 將付嚴重代價 美估俄隨時可攻烏 恐5萬平民傷亡

延伸閱讀

紐約華埠監獄2周後施工 近百人集會要求亞當斯懸崖勒馬

紐約華埠監獄2周後施工 近百人集會要求亞當斯懸崖勒馬
洛杉磯2女學生上學途中被歹徒兇狠搶劫 視頻全錄

洛杉磯2女學生上學途中被歹徒兇狠搶劫 視頻全錄
各大城唐人街舉辦農曆新年遊行 對抗仇恨犯罪

各大城唐人街舉辦農曆新年遊行 對抗仇恨犯罪
「孤星人」 紐約底層移民命運交響曲 華裔製作班底挑大梁

「孤星人」 紐約底層移民命運交響曲 華裔製作班底挑大梁

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法