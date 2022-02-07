仇恨犯罪升高 反亞裔案1年暴增339%

2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)公布最新研究報告指出，全美各地反亞裔仇恨犯罪 案件數量，2021年裡比2020年增加339%，紐約、舊金山、洛杉磯等城市的仇亞犯罪案件紛紛再創新高；針對各地亞裔社區而發動的仇恨犯罪，嚴重程度前所未見。

紐約市時報廣場上月20日反歧視亞裔的示威抗議，英文標語是「仇恨有如病毒」。(Getty Images)

仇恨犯罪升高 報案增加11%

研究結論指出，仇亞犯罪增加反映了仇恨犯罪整體上升的趨勢。在規模最大的十多個美國城市裡，過去一年裡警方接獲仇恨犯罪報案數量，平均增加了11%。

不過，報告當中也指出，若以族裔區分，非洲裔美國人仍是在美國各地城市最常受到攻擊的族群。另外，紐約的猶太社區去年也出現數量創新高的仇恨犯罪，研究人員指出，背後因素與2021年5月發生長達3周的加薩戰爭(Gaza War)有關。

在芝加哥，男同性戀者則是最常遭受仇恨攻擊的目標。若以地點區分， 洛杉磯是2021年當中，仇恨犯罪案件數量最多的美國城市，紐約則排名第二。

2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%，亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

AAAJ主席楊重遠 籲亞裔團結

國家廣播公司(NBC)報導，亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ)主席楊重遠(John C. Yang)指出，就在亞裔社區飽受疫情引發的種族歧視 折磨之際，統計數據顯示其他族裔同樣面臨各種類型的仇恨犯罪，由此可見動盪時刻若能團結一致，「大家都能受益」。

楊重遠指出：「我們必須讓社會大眾注意到衝擊了所有社群的仇恨。」他說，亞裔社區與代表多元化族裔及信仰背景的盟友社群相互支持，意義非常重大，男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社區就經歷許多仇恨攻擊，「這當中有一種患難見真情的強烈情感」。

統計顯示，2020年發生於全美各地的反亞仇恨案件，數量比2019年增加124%，紐約市的統計數字尤其驚人，2019年反亞仇恨案件為30件，到了2020年變成133件，增加了343%。同期之間，舊金山反亞仇恨案件數量則從9件增加到60件，增加了567%，洛杉磯的反亞仇恨案件數量同樣增加了173%。

楊重遠說，來自不同社群的民眾彼此展現「結盟」(allyship)與團結的方式有很多，例如從解決日常生活裡的微冒犯(microaggressions)及某些不經意的種族歧視開始。