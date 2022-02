仇恨犯罪升高 反亞裔案1年暴增339%

2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%,亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

聖貝納迪諾加州大學(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)公布最新研究報告指出,全美各地反亞裔仇恨犯罪 案件數量,2021年裡比2020年增加339%,紐約、舊金山、洛杉磯等城市的仇亞犯罪案件紛紛再創新高;針對各地亞裔社區而發動的仇恨犯罪,嚴重程度前所未見。

紐約市時報廣場上月20日反歧視亞裔的示威抗議,英文標語是「仇恨有如病毒」。(Getty Images)

仇恨犯罪升高 報案增加11%

研究結論指出,仇亞犯罪增加反映了仇恨犯罪整體上升的趨勢。在規模最大的十多個美國城市裡,過去一年裡警方接獲仇恨犯罪報案數量,平均增加了11%。

不過,報告當中也指出,若以族裔區分,非洲裔美國人仍是在美國各地城市最常受到攻擊的族群。另外,紐約的猶太社區去年也出現數量創新高的仇恨犯罪,研究人員指出,背後因素與2021年5月發生長達3周的加薩戰爭(Gaza War)有關。

在芝加哥,男同性戀者則是最常遭受仇恨攻擊的目標。若以地點區分, 洛杉磯是2021年當中,仇恨犯罪案件數量最多的美國城市,紐約則排名第二。

2021年全美歧視亞裔攻擊事件暴增339%,亞裔人人自危。圖為去年6月亞裔人土在亞特蘭大集會反歧視。(Getty Images)

AAAJ主席楊重遠 籲亞裔團結

國家廣播公司(NBC)報導,亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice,AAAJ)主席楊重遠(John C. Yang)指出,就在亞裔社區飽受疫情引發的種族歧視 折磨之際,統計數據顯示其他族裔同樣面臨各種類型的仇恨犯罪,由此可見動盪時刻若能團結一致,「大家都能受益」。

楊重遠指出:「我們必須讓社會大眾注意到衝擊了所有社群的仇恨。」他說,亞裔社區與代表多元化族裔及信仰背景的盟友社群相互支持,意義非常重大,男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社區就經歷許多仇恨攻擊,「這當中有一種患難見真情的強烈情感」。

統計顯示,2020年發生於全美各地的反亞仇恨案件,數量比2019年增加124%,紐約市的統計數字尤其驚人,2019年反亞仇恨案件為30件,到了2020年變成133件,增加了343%。同期之間,舊金山反亞仇恨案件數量則從9件增加到60件,增加了567%,洛杉磯的反亞仇恨案件數量同樣增加了173%。

楊重遠說,來自不同社群的民眾彼此展現「結盟」(allyship)與團結的方式有很多,例如從解決日常生活裡的微冒犯(microaggressions)及某些不經意的種族歧視開始。