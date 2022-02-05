北京冬奧開幕 簡約耀眼…刻意挑維族女運動員點聖火

2022年北京冬奧於4日晚間開幕，中國刻意挑選一位新疆維吾爾族女性運動員和另一位男選手，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火。（美聯社）

2022年北京冬季奧運 會北京時間4日晚間(美東4日上午)在以雪花為主題、強調青年和素人表演者，簡約卻耀眼的開幕式中揭幕；過程中最具象徵意義的一幕，莫過於中國刻意挑選一位新疆維吾爾族女性運動員 ，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火，向所有外交抵制北京冬奧 的世界領袖發出「別對中國說教」的信息。

包括美國、澳洲、英國、加拿大等國元首，因不滿中國政府對待維吾爾人的不人道做法，宣布對北京冬奧進行外交抵制。北京堅稱其在新疆的行動是在打擊恐怖主義；接下最後一棒點燃場中聖火的兩位選手之一，是現年18歲、來自新疆的維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．伊拉木江(Dinigeer Yilamujiang)。

彭博新經濟論壇(Bloomberg New Economy Forum)編輯主任布朗(Andy Browne)在美國國家廣播公司(NBC)開幕轉播節目中表示：「這是對拜登總統缺席奧運會的回擊，也是向西方發出訊息：別對中國說教，不管是人權或任何其他問題。」

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)都在看台上觀看開幕儀式；但受新冠疫情限制，現場觀眾人數有限。

開幕式結合壯觀的煙火和燈光秀以及科技視覺表演，季節性主題貫穿全程，代表各國的雪花匯聚成巨大的3D雪花，投射在體育場地板上；地板是全球最大高清LED銀幕，面積近12萬5000平方呎。

之後，身著冬裝戴口罩的運動員按各國中文名首字筆畫數，依序入場；希臘依傳統是第一隊，最後一隊是主辦國中國的176位選手。

美國隊掌旗手是五屆奧運冰壺選手舒斯特(John Shuster)和三屆奧運速滑選手鮑威(Brittany Bowe)；原本被選入掌旗的四屆奧運雪橇選手泰勒(Elana Meyers)因病毒檢測呈陽性反應，無法出席開幕式。

冬奧規模遠小於夏季奧運會，約90國派隊參加北京冬奧，許多國家甚至只有一名運動員代表，隊伍規模較大的都是冬季運動強國，如美國、德國、加拿大和挪威等；俄羅斯運動員則再次以國家奧委會(ROC)名義參賽。

由於疫情和天氣寒冷，今年開幕式簡化縮短至不到100分鐘，與2008年北京夏季奧運會開幕式長達四小時形成鮮明對比；據新華社報導，冬奧表演者約3000人，其中青少年占絕大多數，2008年奧運表演者則為1萬5000人。