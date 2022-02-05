我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

北京冬奧開幕 簡約耀眼…刻意挑維族女運動員點聖火

記者胡玉立／綜合報導
2022年北京冬奧於4日晚間開幕，中國刻意挑選一位新疆維吾爾族女性運動員和另一位男選手，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火。（美聯社）
2022年北京冬奧於4日晚間開幕，中國刻意挑選一位新疆維吾爾族女性運動員和另一位男選手，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火。（美聯社）

2022年北京冬季奧運會北京時間4日晚間(美東4日上午)在以雪花為主題、強調青年和素人表演者，簡約卻耀眼的開幕式中揭幕；過程中最具象徵意義的一幕，莫過於中國刻意挑選一位新疆維吾爾族女性運動員，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火，向所有外交抵制北京冬奧的世界領袖發出「別對中國說教」的信息。

包括美國、澳洲、英國、加拿大等國元首，因不滿中國政府對待維吾爾人的不人道做法，宣布對北京冬奧進行外交抵制。北京堅稱其在新疆的行動是在打擊恐怖主義；接下最後一棒點燃場中聖火的兩位選手之一，是現年18歲、來自新疆的維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．伊拉木江(Dinigeer Yilamujiang)。

彭博新經濟論壇(Bloomberg New Economy Forum)編輯主任布朗(Andy Browne)在美國國家廣播公司(NBC)開幕轉播節目中表示：「這是對拜登總統缺席奧運會的回擊，也是向西方發出訊息：別對中國說教，不管是人權或任何其他問題。」

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)都在看台上觀看開幕儀式；但受新冠疫情限制，現場觀眾人數有限。

開幕式結合壯觀的煙火和燈光秀以及科技視覺表演，季節性主題貫穿全程，代表各國的雪花匯聚成巨大的3D雪花，投射在體育場地板上；地板是全球最大高清LED銀幕，面積近12萬5000平方呎。

之後，身著冬裝戴口罩的運動員按各國中文名首字筆畫數，依序入場；希臘依傳統是第一隊，最後一隊是主辦國中國的176位選手。

美國隊掌旗手是五屆奧運冰壺選手舒斯特(John Shuster)和三屆奧運速滑選手鮑威(Brittany Bowe)；原本被選入掌旗的四屆奧運雪橇選手泰勒(Elana Meyers)因病毒檢測呈陽性反應，無法出席開幕式。

冬奧規模遠小於夏季奧運會，約90國派隊參加北京冬奧，許多國家甚至只有一名運動員代表，隊伍規模較大的都是冬季運動強國，如美國、德國、加拿大和挪威等；俄羅斯運動員則再次以國家奧委會(ROC)名義參賽。

由於疫情和天氣寒冷，今年開幕式簡化縮短至不到100分鐘，與2008年北京夏季奧運會開幕式長達四小時形成鮮明對比；據新華社報導，冬奧表演者約3000人，其中青少年占絕大多數，2008年奧運表演者則為1萬5000人。

美國代表團入場，掌旗手分別是五屆奧運冰壺選手舒斯特和三屆奧運速滑選手鮑威。約90...
美國代表團入場，掌旗手分別是五屆奧運冰壺選手舒斯特和三屆奧運速滑選手鮑威。約90國派隊參加北京冬奧。（Getty Images）
中國國家主席習近平（左四）、國際奧委會(IOC)主席巴赫(左三)在看台上觀看北京...
中國國家主席習近平（左四）、國際奧委會(IOC)主席巴赫(左三)在看台上觀看北京冬奧開幕儀式；但受新冠疫情限制，現場觀眾人數有限。（美聯社）
中國代表團在北京冬奧開幕式上入場。（新華社）
中國代表團在北京冬奧開幕式上入場。（新華社）
北京冬奧開幕前的表演融入了不少中國文化的元素。（新華社）
北京冬奧開幕前的表演融入了不少中國文化的元素。（新華社）

北京冬奧 奧運 運動員

上一則

潘斯公開駁川普：我無權推翻選舉結果

延伸閱讀

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比
冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了
西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了

西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了
北京冬奧開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

北京冬奧開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電