狙殺IS首腦 拜登、賀錦麗全程觀看 氣氛緊繃如當年突擊賓拉丹

美軍特種部隊3日凌晨執行突襲伊斯蘭國(ISIS)首腦庫雷希行動時，拜登總統（左三）、賀錦麗副總統（左二）和白宮國安小組成員在白宮戰情室全程實時觀看。（路透）

當美軍特種部隊3日凌晨執行突襲伊斯蘭國(ISIS)首腦庫雷希(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi)任務之際，拜登 總統、賀錦麗副總統和白宮 國安小組成員在白宮戰情室全程實時觀看，氣氛「極度緊繃」；這項攻擊行動展開前，已策畫了好幾個月。

拜登政府高層官員3日詳述拜登監控突襲行動細節時，刻意凸顯拜登扮演的決定性角色；拜登的兩位前任總統也曾下令突襲恐怖分子的家，同時實時監控全程；白宮在任務完成後，同樣發布一張拜登在戰情室中凝視前方的照片。

五角大廈公布的IS領袖庫雷希藏身處的空拍圖。（美聯社）

要求減少平民傷亡 看到小孩跑到安全處 拜登鬆口氣

官員表示，當美國特種部隊登陸敘利亞，突襲庫雷希和妻兒同住的三層樓房屋時，拜登等人在戰情室裡焦急看著一架美國直升機在地面上突然出現機械故障。

當看到有小孩從房屋一樓出來，跑到安全之處後，戰情室裡的人鬆了一口氣；因為，拜登強烈要求盡量減少平民傷亡。

片刻後，爆炸聲震撼全場，庫雷希引爆自殺式炸彈，他和妻子及他的孩子當場喪生，屍體被炸到建物周圍土地上。

美軍特種部隊3日的攻擊行動中，IS領袖庫雷希引爆炸彈，炸毀了他自己和家人的住所。圖為被炸毀的房屋。（歐新社）

一樓居民 不知二三樓住著恐怖分子

官員指出，早在幾個月前，美國得知庫雷希住所後，即通過情報網絡持續追踪；他們發現，庫雷希和家人住在三樓，從未離開過住所；只偶爾在屋頂上洗澡。

這棟樓一樓住著與ISIS沒有聯繫的家庭，顯然不知道二三樓住著恐怖分子。

突襲擊殺伊斯蘭國(ISIS)首腦庫雷希的行動，美國軍策畫了好幾個月。圖為國防部長奧斯丁（左四）、參謀首長聯席會主席密利（右二）2日透過直播觀看攻擊行動。（Getty Images）

去年12月五角大廈 官員把庫雷希住所模型搬進戰情室

去年12月，五角大廈高層官員將庫雷希住所桌面模型帶到戰情室，讓拜登了解他們的計畫，拜登聽取作戰指揮官簡報時，下令五角大廈採取預防措施，盡量減少平民死傷；1日，拜登批准突襲。

拜登3日在白宮聲明表示，「得知這名恐怖分子讓他的家人和孩子包圍他之後，我們決定不進行空襲，而是讓我們自己這方承受更大風險，由特種部隊進行突襲。這項決定，是為了盡量減少平民傷亡。」

而根據敘利亞民防組織「白盔」(White Helmets)引述當地消息人士稱，這項攻擊至少有13人死亡，其中包括六名兒童和四名婦女，其中三人據信是庫雷希的太太。

美堅稱平民傷亡是因庫雷希彈爆炸彈

官員堅稱，唯一的平民傷亡是由庫雷希本人造成，他引爆炸彈，炸毀了自己和家人的住所。

當第一批突襲報告傳來時，戰情室原本的緊張轉為緩和；一樓的一個家庭，包括一男一女和幾個孩子，被帶到安全的地方，遠離大樓。

在庫雷希引爆自殺炸彈之後，美軍進入大樓；住在庫雷希樓下的一名ISIS高級軍官，將自己和妻子關在二樓，與美軍交戰，最後被擊斃。

突襲任務結束後，拜登只說了幾句話；官員表示，拜登顯然很滿意指揮官提出的報告，並大力稱讚任務團隊。

離開戰情室時，拜登說：「上帝保佑我們的軍隊。」