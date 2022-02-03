拜登增派數千美軍駐東歐 「不去烏克蘭」

圖為飄揚在烏克蘭首都基輔的烏克蘭國旗(左起)、歐盟會旗、美國國旗。(路透)

因應烏克蘭 危機，拜登 政府首度增派數千名美軍暫駐東歐；國防部 發言人柯比(John Kirby)2日表示，這項暫時性部署，對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發出強烈訊號，展現美國已準備捍衛北約盟友；但白宮表示，美軍不會前往烏克蘭，不會在烏國作戰。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示，樂見美國的宣布，北約會採取一切必要行動，捍衛所有盟國。

俄羅斯仍隨時可能入侵

此外，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)2日表示，為避免發送「俄羅斯可能做什麼」的錯誤訊號，拜登政府將不會繼續以「迫在眉睫」(imminent)形容俄烏衝突，但是，俄羅斯仍隨時可能侵略烏克蘭。

烏克蘭政府近日一再呼籲美國不要以過激言詞形容局勢緊張，擾亂烏克蘭民心；白宮改變說法，或許與此有關。

拜登總統與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)2日通話，重申支持烏克蘭主權和領土完整，承諾密切協調聯合行動；馬克宏也說，不排除訪問俄羅斯首都莫斯科，避免局勢升級。

克里姆林宮說，普亭維持願與各國溝通的基調，但目前沒打算與拜登再度通話。

柯比表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)日前分別與德國、波蘭和羅馬尼亞等盟國討論，敲定此事；約2000名美軍未來幾天將從北卡羅來納州布雷格堡出發，其中1700名美軍前往波蘭，300人前往德國；原本駐德的1000名美軍將調往羅馬尼亞；為統籌整體行動，美軍將在德國建立一個新的總部。

莎奇表示，這是基於北約第5條集體防禦所規定的義務與承諾，美軍不會前往烏克蘭，不會在烏國作戰；柯比說，部署是暫時性的。

協防盟國 並可接應撤僑

國防部上月24日預備8500名美軍，隨時進駐東歐協防北約安全，國防部本月2日就宣布出兵；一周內五角大廈從整軍待命到下令出發，凸顯局勢變化快速。

華爾街日報報導，一名國防部官員說，待命規模持續擴大，目前約1.2萬人，國防部最新行動就是來自待命中的軍隊，除協防北約盟國，也可用來接應撤僑行動。

華盛頓郵報報導，待命美軍投入北約的應變部隊，需要全體北約盟國同意部署；美國現階段調動軍隊入個別國家，只要雙邊同意即可。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menedez)2日受訪表示，俄羅斯不只威脅烏克蘭，還想將美國逐出歐洲，此時增加軍力，顯示美國對北約承諾是強力清晰的。

參議院軍事委員會首席議員殷霍夫(Jim Inhofe)發布聲明表示，拜登政府去年底就應嚇阻，他批評拜登姑息俄國。