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沉默1個月後 普亭指控美國：將俄羅斯拖入軍事衝突

記者張文馨／華盛頓報導
俄羅斯總統普亭一個多月首度對烏克蘭事件談話，他指控美國將俄拖入軍事衝突。（美聯社）
俄羅斯總統普亭一個多月首度對烏克蘭事件談話，他指控美國將俄拖入軍事衝突。（美聯社）

一個多月以來未對烏克蘭危機表態的俄羅斯總統普亭1日表示，美國和北約無視俄羅斯對安全的基本顧慮，但他希望「外交對話能持續下去」；國務卿布林肯和俄國外交部長拉夫洛夫同日通話，布林肯警告俄國，一旦發動侵略，將面臨立即且嚴重的後果。

俄羅斯在烏克蘭邊境部署超過十萬大軍，衝突一觸即發；普亭(Vladimir Putin)自去年12月，對烏克蘭局勢表態可能動用武力後，就未對此事公開表態，只交給幕僚官員放話；他1日會晤匈牙利總理奧班(Viktor Orban)，在會後聯合記者會指控美國正將俄羅斯拖入一場俄羅斯和烏克蘭都不樂見的軍事衝突。

「他們(指美國與北約)最重要的目標就是遏制俄羅斯發展。」普亭說，烏克蘭議題只是他們達成目標的手段，透過把俄羅斯拖入軍事衝突，順勢迫使歐洲盟友對俄羅斯發動嚴厲制裁。

克里姆林宮要求北約不得東擴、保證拒絕烏克蘭入會，並要求北約自前蘇聯國家撤軍，三項要求均遭美國和北約拒絕，美國和北約上月再度書面回覆俄國，重申此立場。

「看不到美國和北約充分考慮此事。」普亭說，北約東擴且納入烏克蘭，都將造成對俄國乃至全球的和平威脅，也可能導致俄羅斯和北約的戰爭，若大家深入思考這些問題，嚴肅看待俄羅斯的要求和利益，就會知道危機可以避免，務必尋求解決之道，相信最終會找到解方。

紐約時報報導，普亭去年12月曾說，若西方國家無法滿足要求，俄國可能採取不特定的軍事行動；但普亭的最新談話，沒再重複這些威脅，只提外交運作，也提到法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)可能很快會造訪莫斯科。

對此，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，拜登政府願舉行更多對話；美國官員分析，普亭的態度顯示，仍有機會就關鍵安全議題達成協議。

國務院則稱，靜待俄羅斯的正式書面回覆。

華盛頓郵報日前引述一位美國官員報導，俄方已書面答覆美國；不過，拉夫羅夫否認；他說，還在起草書面回覆內容。

布林肯(Antony Blinken)和拉夫洛夫(Sergei Lavrov)通話，討論美國答覆俄羅斯安全要求的書面內容，布林肯敦促俄羅斯立即降溫緊張情勢。

布林肯重申，美國承諾烏克蘭主權和領土完整，以及所有國家都能自由決定其外交政策和盟友，敦促俄羅斯撤離駐守在俄烏邊境的部隊和武器，警告俄羅斯，一旦發對對烏攻擊，將面臨立即且嚴厲的後果。

華盛頓郵報報導，拉夫洛夫抱怨，美國的書面內容聚焦次要議題，對於關鍵議題，美方反應極度消極。

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