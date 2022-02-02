對抗「俄」鄰居 波蘭總理、英相強生到訪烏克蘭

英國首相強生（左）1日訪烏克蘭，在基輔與烏總統澤倫斯基會面。（歐新社）

美國和俄羅斯外交官31日在聯合國激烈交鋒後，1日繼續外交談判；俄羅斯說，北約不得東擴的訴求未獲回應，談判無結果；在俄國 繼續和西方國家接觸之際，烏克蘭 緊張局勢持續，未能舒緩。

英國 和波蘭領導人1日走訪烏克蘭，展現北約國家團結一致，幫助烏克蘭抵抗俄國入侵的決心。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitri S. Peskov)說，俄國總統普亭幾天內將和英國首相強生會談，也計畫和法國總統馬克宏會商。

俄國、烏克蘭、法國和德國外交人員上周才在巴黎會談，由於局勢未見緩和，打算這個月內在柏林再度進行討論。

另方面，國務卿布林肯1日與俄國外長拉夫洛夫進行電話會談，也未獲突破；拉夫洛夫說，美國提出的雙方安全方案，沒有回應俄國終止北約向東擴展的主要訴求。

他說，俄國堅持「誠實對話」，也堅持西方國家必須「誠實解釋」不履行義務或只選擇性履行對自己有利的義務的理由。

美俄雙方31日在聯合國安理會上的交鋒更銳利，美國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)指控俄國想把西方國家和烏克蘭描繪成「侵略者」，以便虛構出攻擊烏克蘭的藉口。

俄國大使聶本齊亞(Vassily Nebenzia)反控美國「製造不存在的危機」，而基輔的民選政府是一堆「民族主義者、激進分子、仇俄分子、純粹的納粹分子」構成。

美國說，俄國在烏克蘭北、東、南邊陳兵13萬，這是二戰以來，歐洲安全所面臨最大的威脅；拜登總統1日表示，美國將持續外交談判，也將「拚命為全歐州盟邦和夥伴的安全而努力。」

英國的強生在基輔也傳達類似的訊息，向俄國喊話稱西方國家會幫助烏克蘭抵禦外侮；波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)對烏克蘭處境大表同情，說「有俄國這種鄰居，感覺就像活在活火山底下。」

北約國家中唯一唱反調的是匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)。他1日到莫斯科和普亭會談，惹火了歐州盟邦。