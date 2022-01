學者：保守派大法官 有意終止大學「平權措施」

聯邦最高院24日宣布受理控告哈佛等校申請入學許可歧視亞裔學生一案,如果此案勝訴,將是美國平權措施一大變革。圖為華人2015年12月在華府聯邦最高法院前聲援白人女學生費雪控告德州大學入學申請不公一案。(路透)

彭博新聞(Bloomberg)24日報導,最高法院大法官 受理亞裔生入學歧視案,顯示保守派大法官有意終止族裔考量的平權措施。

哈佛大學法學院教授費德曼(Noah Feldman)撰文投書彭博專欄寫道,最高法院已同意審理兩宗高等教育平權措施,但令人意外的是最高法院決定聆審的時機,最高法院針對墮胎和槍枝議題做出保守派裁決不久。

以種族為基礎的大學優先錄取合法性爭議存在數十年,始自大法官鮑威爾(Lewis Powell)1978年支持此政策,以及大法官珊卓拉·戴·歐康納(Sandra Day O'Connor)2003年投下贊成票;如今握有維持現狀決定權的大法官,則是最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)和大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

入學歧視爭議可追溯到鮑威爾對「加州大學 董事會訴巴基案」(Regents of the University of California v. Bakke)的裁決,是否違反「憲法第14條修正案」保障的平權內容;公立大學必須在錄取新生決策時,考量申請者的族裔。

自由派提出平權措施以彌補大學錄取制度的種族歧視 歷史,但鮑威爾並未解釋為何合憲,反而表示大學有權考量學生的族裔,作為擴大學生種族多元的方法。

費德曼寫道,數十年來,「多元」不僅成為允許平權的法律依據,且是一種價值;保守派反對平權措施的勢力在這段時間也未減弱,且伴隨著政治力量,例如加州的公投,或以尋求推翻「加州大學董事會訴巴基案」判例的形式出現。

2003年,歐康納的一票維持以多元為基礎的平權措施合憲性,儘管她認為,種族不應被視作錄取機制的量化考量。這兩宗案件分別是「格魯特訴布林格案」(Grutter v. Bollinger),以及「格拉茨訴布林格案」(Gratz v. Bollinger),都涉及密西根大學。

在哈佛的案例中,反平權運動人士認為,多元化為歧視亞裔申請入學者提供掩護;保守派法官也可能主張,強調亞裔未從中受惠。

費德曼表示,若照此情勢發展,平權措施告終,各大學將有諸多方式因應,部分學校已擬定相關機制。