數千人反疫苗華府示威 抗議強制接種 喝斥戴口罩者

數千反對政府強制接種新冠疫苗人士團體23日在華府林肯紀念堂上集會。圖為與會人士舉著「保護子女，反對強制接種疫苗」的標語。(美聯社)

數千名示威群眾23日齊聚華盛頓特區，抗議新冠肺炎疫苗 強制令，大多數人未戴口罩 ，部分人炫耀極右派和前總統川普的招牌衣帽，另有人將疫苗強制令比作納粹大屠殺。

大都會警察局表示，23日下午在華盛頓紀念碑和林肯紀念堂附近舉行的抗議活動，警方未逮捕任何人或收到報案，但部分居民人擔心抗議群眾引發混亂，且讓人想起去年1月6日國會暴動的情景。

林肯紀念堂規畫反疫苗演說，講者包括故總統甘迺迪之侄小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，他因散播關於疫苗的假消息，遭社群平台Instagram停用帳號。

活動主辦單位估計有2萬人出席，但華盛頓郵報估計的人數較少。

許多參與活動的抗議者身穿右翼或支持川普的服飾，另有人喝斥戴口罩者脫下口罩。

社群媒體 上流傳著譴責聯邦公衛官員和推廣疫苗公眾人物的標語和圖像，推特(Twitter)一段影片顯示，一輛公車車身貼有聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)，以及微軟(Microsoft)創辦人蓋茲(Bill Gates)的肖像，他們的臉上分別被寫上「緝拿」字樣。

部分抗議煽動暴力，寫道「槍擊那些試圖劫持小孩並給小孩打疫苗的人」；另有一位女性手持大型黃色「大衛之星」，那是納粹德國標示猶太人的記號；還有人手持寫有「我不是白老鼠」、「停止疫苗大屠殺」等標語。

反疫苗群眾抗議之際，全美大多數地區正經歷另一波由Omicron變種病毒造成的新疫情；CDC數據顯示，全美七天平均新增逾71萬6000個新病例。

當前七天平均染疫病歿人數，已超過Delta變種病毒肆虐的高峰，但仍低於疫苗普及前的染疫死亡情況。

華府本周頒布新規定，要求餐廳、酒吧、健身房、娛樂場館和夜店等場所的員工，檢查12歲以上顧客至少接種一劑疫苗的證明。