數千人反疫苗華府示威 抗議強制接種 喝斥戴口罩者
數千名示威群眾23日齊聚華盛頓特區，抗議新冠肺炎疫苗強制令，大多數人未戴口罩，部分人炫耀極右派和前總統川普的招牌衣帽，另有人將疫苗強制令比作納粹大屠殺。
大都會警察局表示，23日下午在華盛頓紀念碑和林肯紀念堂附近舉行的抗議活動，警方未逮捕任何人或收到報案，但部分居民人擔心抗議群眾引發混亂，且讓人想起去年1月6日國會暴動的情景。
林肯紀念堂規畫反疫苗演說，講者包括故總統甘迺迪之侄小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，他因散播關於疫苗的假消息，遭社群平台Instagram停用帳號。
活動主辦單位估計有2萬人出席，但華盛頓郵報估計的人數較少。
許多參與活動的抗議者身穿右翼或支持川普的服飾，另有人喝斥戴口罩者脫下口罩。
社群媒體上流傳著譴責聯邦公衛官員和推廣疫苗公眾人物的標語和圖像，推特(Twitter)一段影片顯示，一輛公車車身貼有聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)，以及微軟(Microsoft)創辦人蓋茲(Bill Gates)的肖像，他們的臉上分別被寫上「緝拿」字樣。
部分抗議煽動暴力，寫道「槍擊那些試圖劫持小孩並給小孩打疫苗的人」；另有一位女性手持大型黃色「大衛之星」，那是納粹德國標示猶太人的記號；還有人手持寫有「我不是白老鼠」、「停止疫苗大屠殺」等標語。
反疫苗群眾抗議之際，全美大多數地區正經歷另一波由Omicron變種病毒造成的新疫情；CDC數據顯示，全美七天平均新增逾71萬6000個新病例。
當前七天平均染疫病歿人數，已超過Delta變種病毒肆虐的高峰，但仍低於疫苗普及前的染疫死亡情況。
華府本周頒布新規定，要求餐廳、酒吧、健身房、娛樂場館和夜店等場所的員工，檢查12歲以上顧客至少接種一劑疫苗的證明。
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