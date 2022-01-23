與民眾全隔離…疫情下的「泡泡奧運」 史上行動最受限

北京冬奧被指是行動最受限的「泡泡奧運」。圖為戴口罩的中國武警運送奧運物資。（路透）

北京冬奧 將在2月4日開幕，屆時將有約1萬3000名各國運動員及記者與會；但面對可能一觸即發的新冠疫情，本屆奧運將是徹底的「泡泡奧運」，也就是所有與會者基本上都會與中國民眾隔離，堪稱是「史上行動最受限」的奧運會。

北京的「泡泡奧運」之嚴厲由此可見一斑：所有的外國與會者都必須搭乘事先得到批准的包機降落北京，降落之後再由專車接送，整個奧運村共有25個站點，所有與會者只能在這些站點間搭乘專車往返，所有的站點都由鐵絲網包圍。

這25個站點間形成一套道路體系，因為會與一般民眾使用的公路重疊，因此政府已透過車牌號碼限制上路車輛數目，並指示應避免與奧運專車接觸，就算不幸與之發生交通事故，也不要幫助在車內的受困者，而是等待有關人員抵達現場。

所有的與會者都須完成接種疫苗，或隔離21天，而且所有與會者均須每天至少檢測 一次新冠病毒。

只有奧運承辦方邀請的民眾得以入場觀看賽事，這些民眾必須事前接受檢測，而且不得高喊、歡呼、哼唱，而應以鼓掌取代，以避免傳播新冠病毒。

由於徹底「泡泡化」，因此奧運村內從咖啡店到美髮院都一應俱全；為了避免有過多接觸，一些餐廳甚至實行「自動化」，例如與會者想點一碗麵時，會看到那碗麵放在機器托盤上，慢慢地從天花板垂降下來。

至於在奧運村服務的中國員工或志工在奧運結束後，也必須隔離兩至三周才能回家。

儘管本屆冬奧將是如此「泡泡」，但在北京當局嚴格的「清零」政策下，一名地方官員就向英國「金融時報」透露，既要讓奧運順利舉行，又不能讓疫情爆發，其實讓他們感到「很緊張」。

轉播冬奧的國家廣播公司(NBC)製作人茉莉‧索羅門(Molly Solomon)就表示，他們曾認為東京奧運 是最具挑戰性的轉播，現在「我要收回這句話」。