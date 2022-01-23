我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

與民眾全隔離…疫情下的「泡泡奧運」 史上行動最受限

編譯洪毅／綜合22日電
北京冬奧被指是行動最受限的「泡泡奧運」。圖為戴口罩的中國武警運送奧運物資。（路透）
北京冬奧被指是行動最受限的「泡泡奧運」。圖為戴口罩的中國武警運送奧運物資。（路透）

北京冬奧將在2月4日開幕，屆時將有約1萬3000名各國運動員及記者與會；但面對可能一觸即發的新冠疫情，本屆奧運將是徹底的「泡泡奧運」，也就是所有與會者基本上都會與中國民眾隔離，堪稱是「史上行動最受限」的奧運會。

北京的「泡泡奧運」之嚴厲由此可見一斑：所有的外國與會者都必須搭乘事先得到批准的包機降落北京，降落之後再由專車接送，整個奧運村共有25個站點，所有與會者只能在這些站點間搭乘專車往返，所有的站點都由鐵絲網包圍。

這25個站點間形成一套道路體系，因為會與一般民眾使用的公路重疊，因此政府已透過車牌號碼限制上路車輛數目，並指示應避免與奧運專車接觸，就算不幸與之發生交通事故，也不要幫助在車內的受困者，而是等待有關人員抵達現場。

所有的與會者都須完成接種疫苗，或隔離21天，而且所有與會者均須每天至少檢測一次新冠病毒。

只有奧運承辦方邀請的民眾得以入場觀看賽事，這些民眾必須事前接受檢測，而且不得高喊、歡呼、哼唱，而應以鼓掌取代，以避免傳播新冠病毒。

由於徹底「泡泡化」，因此奧運村內從咖啡店到美髮院都一應俱全；為了避免有過多接觸，一些餐廳甚至實行「自動化」，例如與會者想點一碗麵時，會看到那碗麵放在機器托盤上，慢慢地從天花板垂降下來。

至於在奧運村服務的中國員工或志工在奧運結束後，也必須隔離兩至三周才能回家。

儘管本屆冬奧將是如此「泡泡」，但在北京當局嚴格的「清零」政策下，一名地方官員就向英國「金融時報」透露，既要讓奧運順利舉行，又不能讓疫情爆發，其實讓他們感到「很緊張」。

轉播冬奧的國家廣播公司(NBC)製作人茉莉‧索羅門(Molly Solomon)就表示，他們曾認為東京奧運是最具挑戰性的轉播，現在「我要收回這句話」。

東京奧運 北京冬奧 檢測

上一則

賓大女教授曾說「少些亞裔美國會更好」涉歧視面臨懲處

下一則

美國冬奧代表隊逾200選手 已完全接種疫苗

延伸閱讀

北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同

北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同
中國新增本土確診19例 其中北京9例最多

中國新增本土確診19例 其中北京9例最多
NBA／打奧運累壞？泰托姆三分球連續20顆未進

NBA／打奧運累壞？泰托姆三分球連續20顆未進
冬奧火炬傳遞3天 1200火炬手來自「不平凡的普通人」

冬奧火炬傳遞3天 1200火炬手來自「不平凡的普通人」

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道