蓋洛普民調:民意向右轉 政治偏好從民主黨轉共和黨

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，選民過去一年的政治偏好從已民主黨 轉向共和黨 ，並呼應拜登 總統與前總統川普的支持率變化；另據Schoen Cooperman民調指出，多數民眾認為美國民主恐式微，認為拜登當選具正當性的受訪者僅54%。

蓋洛普去年隨機抽樣訪查1萬2000名成人發現，去年第一季有49%受訪者自稱為民主黨人或親民主黨的獨立選民，40%自稱為共和黨或親共和黨的獨立選民；這是自2012年以來，民主黨領先共和黨的最大幅度，左派領先右派九個百分點。

但近一年過後，自稱左派的選民式微，愈來愈多人右轉，可能成為今年11月期中選舉的指標；去年第二季，自稱為民主黨人或親民主黨的獨立選民仍為49% ，但自稱為共和黨或親共和黨的獨立選民增至43%。

去年第三季，民主黨再丟失四個百分點，降至45%；共和黨的基本盤則持續增加，來到44%；到了去年第四季，左派支持者再減少至42%，右派支持者增至47%。

美國選民的政治傾向改變，與川普及拜登的支持率變化類似。

拜登去年1月挾著強勁支持率就任，但新冠變種病毒導致疫情復熾，加上美軍倉促撤離阿富汗和通膨高漲，重創其支持率。

反觀川普拒絕承認2020年大選和國會攻擊事件後，支持率在去年初低迷，隨後又復出舉辦造勢大會，人氣不減。

但蓋洛普指出，共和黨(46%)對民主黨(44%)的優勢不高，目前僅小贏2個百分點。

另據Schoen Cooperman民調指出，51%受訪人認為美國民主危在旦夕，僅26%的人覺得美國民主對未來世代而言還算安穩。

受訪選民的看法，呼應拜登總統在亞特蘭大市推廣投票權法案演講時，對國會攻擊事件的評語；當時拜登說：「一年前，一把匕首幾乎架在美國民主的喉嚨。」

該民調顯示，認為拜登2020年勝選具正當性的受訪者只有54%，比去年4月調查時的64%減少10個百分點；選民的政治意識形態分裂也漸顯著，有23%自詡為左派極端人士，21%自稱為右派極端人士。