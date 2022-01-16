日媒：美日將聯合儲備軍火應變 包括鄰近台灣島嶼

日本 媒體今天報導，繼日前的美日2加2會談後，兩國正討論在日本各地的防禦設施儲備軍火，包括鄰近台灣的島嶼，以應對可能的突發事件。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，在本月7日舉行的外交部長和國防部長2加2會談中，美日雙方討論了共用設施的問題。雙方會後發布聲明稱，與會部長「承諾增加美國和日本設施的聯合/共同使用，並將致力加強日本自衛隊在包括其西南諸島在內地區的態勢」。

熟悉會談內情的消息人士透露，所謂的「共同使用設施」包括儲備軍火和共用跑道，美日雙方「在這個問題上已取得進展，並將之納入聯合聲明」。

聲明中提到的西南諸島（日本稱南西諸島，Nansei Islands）是從九州最南端一直延伸到台灣北方的一條島鏈，其中最西端的與那國島（Yonaguni）距離台灣東岸僅有108公里。一旦美日完成相關工作，即可在台灣附近迅速部署和補充軍火。

報導指出，在伊拉克與阿富汗 的軍事行動，以及對抗伊斯蘭國（Islamic State）等組織的戰鬥中，美軍很仰賴精確制導彈藥（precision-guided munitions），再加上國防預算削減，導致陸、海、空三軍彈藥短缺。

精確制導彈藥也料將在台海潛在衝突中發揮關鍵作用。據報導，精確制導彈藥的誤差不到3公尺，被認為對打破中國的反介入/區域拒止（A2/AD）戰略至關重要。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）日本安全政策專家霍農（Jeffrey Hornung）表示：「（美國）是否有足夠的精確制導彈藥儲備？最關鍵的問題是，精確制導彈藥儲備是否位於盟友所需的地方？」

霍農說，針對台灣相關行動，「必須建立足夠儲備，不僅要支持初期的作戰行動，還要支援稍後從美國本土和夏威夷進入日本的部隊」。

美國軍方擔心，在潛在衝突中，美軍可能缺乏聯合空對地距外飛彈（JASSM，可由B-1和B-52轟炸機攜帶的4.3公尺長飛彈）、遠程反艦飛彈（LRASM，F/A-18E/F超級大黃蜂戰機攜帶的飛彈），以及旨在瞄準敵方防空系統的先進反輻射導引飛彈（AARGM）。

日本方面也一直在強化火力。舉例來說，自衛隊將其12型反艦巡弋飛彈的射程從200公里增加到900公里，至於數量問題則已退居次要。

本次會談是美日繼2021年3月以來再度舉辦2加2會談，也是岸田文雄 接任首相後的第一次。

美日雙方也同意在研究方面開展合作，以對抗改變遊戲規則的新戰力，比如傳統飛彈防禦系統難以攔截的極音速飛彈。

此外，納入本屆2加2會談的一個新的共同研究領域為「定向導能武器」（DEW），這類武器使用高度集中的能量來破壞目標，如雷射武器。

消息人士稱，DEW被視為擊落無人機和來襲飛彈的關鍵技術，「也可用以替代彈藥並解決短缺問題」。