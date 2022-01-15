亞利桑納拒撥經費給下口罩令學區 聯邦喊撤紓困金

共和黨執政的亞利桑納州一直反對聯邦政府要學校強制師生戴口罩 ，同時透過拒撥經費的手法，阻止學生及學區遵循聯邦有關指引；拜登政府因此威脅要收回提供給該州的新冠疫情紓困金 。

引起拜登政府強烈反彈的，主要是亞利桑納州所推行的兩個計畫，其中一個名為「教育改善補助計畫」(Education Plus-Up Grant Program)，為學校提供1億6300萬元資助，然而那些要求學生配戴口罩的學區則拿不到分毫。

另一個名為「新冠教育復甦福利計畫」(COVID-19 Educational Recovery Benefit Program)，若有學校暴露在病毒下，其就讀子女因此需要戴口罩或接種疫苗的話，家長可獲7000元現金券補助，用來支付私立學校學費或其他教育費用。

然而迄今為止，全州僅有85名學生受惠，在1000萬元的計畫裡僅占60萬元。儘管家長們強烈抗議，共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)也作了回應，但情況沒改善。

為此聯邦財政14日致函警告杜西，必須在60天內取消反戴口罩規定，否則聯邦政府會收回之前所撥出的新冠疫情紓困金，並威脅會停止下一筆援助。

財政部在信中指出，「阻止家庭及學區遵從戴口罩指引，破壞了遏止新冠病毒傳播的努力，因此不符使用(新冠疫情紓困金)的資格」。

對此，杜西的幕僚長魯伊斯(Daniel Ruiz)則反駁說，這兩個計畫是光明正大的，並會捍衛這些讓孩子減輕學習損失的計畫。

聯邦根據2021年的疫情，給亞利桑納州撥發紓困金42億元，現已付了大半。