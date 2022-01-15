免費居家檢測劑 19日起上網訂…7-12日送上門

19日起，民眾將可前往COVIDTests.gov網站登記索取免費新冠病毒居家快篩檢測劑。（路透）

拜登 政府官員14日說，從19日起，民眾將可前往COVIDTests.gov網站登記索取免費新冠病毒居家快篩檢測 劑，完成登記後，將由美國郵局(USPS)用平信(first class mail)方式遞送，可望在7天至12天之間，收到檢測劑。

預訂免費居家快篩劑的民眾，登記時須提供姓名及電子郵箱，屆時可透過電郵信箱追蹤快篩劑訂單。

根據聯邦新規，從15日起，私人保險 公司將為民眾在一般藥局或商店購買居家病毒檢測劑提供費用報銷；理論上，這套新制將讓數以千萬計的擁有私人健康保險的民眾，能在全國成千上萬個零售點不必自掏腰包，即可取得居家病毒檢測組，但由於拜登政府倉促宣布，保險公司無法配合，因此至少在短期內，實際狀況恐較為混亂，部分保險業者已經表示，需要數周才能完成系統架設。

保險業者表示，白宮這項新規作業流程難度較高，因為民眾在藥局或超商購買居家病毒檢測組的費用報銷，與平常看診或住院的醫藥費核銷不同。

目前保險公司並沒有針對病毒檢測組設定計費代碼(billing codes)，保險公司消費者提供的投保方案極少包括零售商店的帳單報銷，投保民眾的所有費用報銷都是夠過既定格式與沿用已久的計費代碼，以數位化形式完成。

對於消費者申請居家快篩劑費用報銷，計畫上路初期，某些保險公司打算以人工作業方式處理。

代表小型非營利保險組織的「社區健康計畫聯盟」(Alliance of Community Health Plans)主席兼執行長瑟希‧康諾利(Ceci Connolly)說：「這將好像回到從前，有專人把所有迴紋針放進盒子裡，把資料裝入信封，然後送交保險公司審查。」

康諾利說，這項計畫的實施時程過於倉促，政府10日宣布新規，15日立刻上路實施，「對絕大多數保險業者來說，四天內要趕辦完成，是極為困難的。」

拜登總統在去年聖誕節前曾說，政府將購買5億劑居家快篩檢測劑，免費發送給民眾使用；他13日再表示，打算再加購5億劑，讓總數達到10億。

拜登政府官員表示，某些社區健康中心、偏鄉診所以及聯邦機構的病毒檢測站，都將為民眾提供免費新冠病毒檢測。

不過，由於郵局運送過程可能出現耽擱，住在某些地區的民眾在COVIDTests.gov網站登記後，恐怕要等1月底才能收到快篩劑，或許屆時Omicron變種病毒導致的這波疫情，高峰期已經過去。