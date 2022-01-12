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新聞眼／拜登力推投票權法 決心摧毀川普選舉舞弊說

編譯潘勛／綜合11日電
拜登總統全力推動投票權法案，藉此反駁川普的大選舞弊說。(美聯社)
拜登總統全力推動投票權法案，藉此反駁川普的大選舞弊說。(美聯社)

繼6日演說痛批前總統川普危及國家民主體制後，拜登總統11日在亞特蘭大市呼籲共和黨主政州立法會，及國會共和黨人加入民主黨的行動，共同推動聯邦立法權法案，顯見他決心摧毀川普的2020年選舉舞弊說。

Politico政治網站報導，拜登形容當前是國家的「轉捩點」，故呼籲共和黨支持投票及選舉改革法案說，「未來幾天，這些(指投票權及選舉改革)法案將交付票決，凸顯國家的轉捩點。我國將選擇民主而非獨裁、光明戰勝黑暗、正義壓倒不公，對嗎？我曉得自己捍衛什麼，不會屈服，不會投降。我將捍衛民眾的投票權及我國民主體制，對抗國內外所有敵人。因此，問題癥結在聯邦參院捍衛哪種制度？」

拜登演說打頭陣，接下來參院民主黨高層要推動辯論，改革參院「費力把事拖」(filibuster)議事規則，打算鋪平道路，讓兩條法案能立法成功；第一條旨在恢復1965年「投票權法」(Voting Rights Act)的重大條文，第二條則想擴大投票管道，提供資源給地方選務機構，避免它們因政治等理由遭裁撤。

拜登總統全力推動投票權法案，藉此反駁川普的大選舞弊說。(美聯社)
拜登總統全力推動投票權法案，藉此反駁川普的大選舞弊說。(美聯社)

一些參院共和黨人刻與民主黨進行談判，討論保護選舉，內容包括小幅修改選舉法，專注在如何認證選舉；但共和黨的提議，白宮已斥為遠遠不足。

拜登的演說明確表示，要保護投票權，讓選舉體制安然無恙，通過民主黨的兩條法案是唯一之道。

拜登6日演說，談及去年1月6日發生的國會山莊暴動案，指川普及其扈從還在散播選舉舞弊及暴動事件的相關謠言，讓美國民主體制仍飽受威脅。

白宮高級顧問李奇蒙(Cedric Richmond)指出，拜登在亞特蘭大的演說只是開頭，為投票權法案「催出支持票」。

白宮官員指出，拜登還打算提醒共和黨人，過去重振「投票權法」的威信，經常獲兩黨大多數人支持；但因目前共和黨反對民主黨所提兩法案，拜登表示他支持更動參院議事規則，形容現在動用費力把事拖阻擋法案，叫人憎惡。

拜登11演說訴求對象，既針對喬治亞州基層選民，還有參院民主黨議員，想說服黨內不願變動費力把事拖規則的中間派。

但拜登演說前，不少民主黨人對總統的施壓顯然猶豫不決，甚至不為所動。

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