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不僅曼欽不挺 修改「費力把事拖」有民主黨人猶豫

記者顏伶如／綜合報導
共和黨聯邦參議員恩斯特她手中抓了一副牌，表示這些是對費力把事拖立場反覆的民主黨人。(Getty Images)
共和黨聯邦參議員恩斯特她手中抓了一副牌，表示這些是對費力把事拖立場反覆的民主黨人。(Getty Images)

為了讓選舉改革法案能以簡單多數表決過關，拜登總統與參院民主黨高層打算修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，如今卻面臨難題；Politico新聞網站報導，除了中間派兩大要角曼欽(Joe Manchin)及席納瑪(Kyrsten Sinema)之外，還有其他民主黨參議員也存有疑慮，包括即將於11月期中選舉景選連任的亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，到目前為止都未決定是否支持修改這項參院的議事規則。

民主黨若改規則 麥康諾揚言報復

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)11日說，如果民主黨更改「費力把事拖」議事規則，共和黨必定展開報復，不惜癱瘓議程，對抗民主黨。

凱利10日表示，還不確定如何投票，而且民主黨正在討論中的提案「每周都在改變」，若有確定提案，會評估內容是否符合國家利益。

民主黨打算修改參院議事規則，曼欽(左)和席納瑪(中)先後表態反對。(美聯社)
民主黨打算修改參院議事規則，曼欽(左)和席納瑪(中)先後表態反對。(美聯社)

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪由於雙雙公開反對修改參院60票表決門檻，儼然已成了民主黨自由派的眼中釘；報導指出，對於其他民主黨參議員，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)其實並沒有牢牢掌握支持修改「費力把事拖」的48票，凱利便是一例。

民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)雖然願意討論修改議事規則，卻對破例為選舉改革法案修改「費力把事拖」覺得「不感興趣」。

民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)則表示，改革是有必須的，但調整幅度應該適當即可；她也說，民主黨幾乎不可能湊足50名參議員，並靠著民主黨片面動用俗稱「核選項」(nuclear option)的手段，以簡單多數修改「費力把事拖」。

麥康諾11日在參院議場發表談話時說，絕大多數法案都需要60票門檻才能在參院表決過關，如果修改議事規定，「等於共和黨參議員們所代表的數千萬選民，遭到噤聲。」

他說，如果民主黨一意孤行，「我們會讓這些選民的聲音在參院被聽到，我們採取的手段將讓多數黨及白宮都感到不便，嚴重地步將超越所有人曾經遇過的狀況」。

民主黨 參議員 參院

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