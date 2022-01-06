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球王輸給疫苗 約克維奇遭澳洲驅逐

記者胡玉立／綜合報導
約克維奇衛冕澳網冠軍夢碎。(Getty Images)
約克維奇衛冕澳網冠軍夢碎。(Getty Images)

全球排名第一的男子網球好手、20次大滿貫冠軍、澳網九冠王約克維奇(Novak Djokovic)，5日在墨爾本機場與澳洲政府官員僵持10個小時後，遭驅逐出境；約克維奇衛冕澳洲網球公開賽冠軍頭銜的機會因此終結。

這位拒絕透露個人疫苗接種狀態的世界球王，4日曾上推特高調宣布已取得澳網賽事組織的醫療豁免，毋須出示完整接種新冠疫苗證明或隔離14天，因此得以如期參加17日至30日舉行的澳網公開賽。

但約克維奇自杜拜啟程飛抵墨爾本機場後，立即被澳洲政府以缺乏支持疫苗接種的醫療證據及有效簽證為由，將他關在一個房間裡過夜；雙方對峙10小時後，約克維奇被要求離境。

機場僵持10小時 澳網衛冕夢碎

從約克維奇宣布取得醫療豁免後引發各方質疑聲浪，到他抵達墨爾本機場被澳洲政府要求離境，衛冕夢碎，整樁事件不僅轉折驚人，舉世矚目，就連澳洲總理莫里森(Scott Morrison)和約克維奇祖國元首塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)都各自為此事表態，立場涇渭分明。

在機場擋下約克維奇的澳洲邊防部隊(ABF)聲明表示，「繼續確保抵達澳洲邊境者遵守我們的法律和入境要求。ABF可以確認，約克維奇未能提供適當證據，以滿足澳洲的入境要求，因此他的簽證被取消。」

莫里森則上推特發文表示，男子網球世界排名第一的人與大家一樣都要遵守相同規則，「約克維奇的簽證已被取消。規則就是規則，尤其事關我們邊境，無人能超越這些規則。」

莫里森說，「我們強有力的邊境政策對於澳洲成為全球新冠病毒死亡率最低國家之一，至關重要，我們會繼續保持警惕。」

武契奇：全塞爾維亞都支持他

武契奇則在社群網站表示，「我剛跟約克維奇通過電話，並告訴我們的約克維奇，全塞爾維亞都支持他，我們正盡全力，立即結束這個對全世界最佳網球選手的騷擾。塞爾維亞會遵循所有國際法規定，為約克維奇、為真理與正義奮鬥。」

現年37歲的約克維奇從不羞於表達他對科學和醫學的非傳統觀點，曾多次表示反對強制接種疫苗，認為疫苗接種是個人決定，不應強制執行。

2020年6月，約克維奇在沒有保持社交距離情況下，參加塞爾維亞和克羅埃西亞籌辦的一系列網球表演賽後，新冠病毒檢測呈陽性。

在約克維奇4日推文宣稱取得澳網組織「醫療豁免」後，澳網協會曾對此公開表示，約克維奇的醫療豁免是「經過兩個獨立醫學專家小組嚴格審查程序後發出」；約克維奇是否會對澳洲當局的決定上訴，目前並不清楚。

約克維奇 澳洲網球公開賽 澳網

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