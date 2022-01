拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

拜登 總統去年12月31日在德拉瓦州對媒體表示,他30日和俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)通話時表明,若俄軍對烏克蘭 採取任何行動,進入烏克蘭,「美國將會施加嚴厲制裁,與北約盟友強化在歐洲的軍力,俄羅斯要為此付出沉重代價。」

另外,白宮官員表示,拜登2日將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話,表達在俄羅斯大軍壓境之際,美國仍支持烏克蘭主權和領土完整。

「我不會在這裡公開談判,但是我們把話說清楚。」拜登說,「他(普亭)不可以,我要強調,不可以對烏克蘭採取行動。」

拜登和普亭去年12月分別在7日與30日通話,烏克蘭情勢為兩次通話重點,第二次的通話是應俄方要求舉行,雙方談了50分鐘。

美俄領導人密集通話是否有助俄羅斯打消侵略意圖,拜登說,他得到的訊息是,普亭同意參與1月在歐洲舉行三項重要會議。

拜登表示,普亭在對話中提出了對北約(NATO)、美國及歐洲國家的部分疑慮,美國也提出自己的顧慮,雙邊接下來會磋商部分議題;此外,唯有俄羅斯放緩該區情勢,這些會議才可能奏效,美國始終期待透過磋商推動進展。

此外,國務卿布林肯(Anthony Blinken)去年12月31日和北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)通話,討論接下來北約和俄羅斯的接觸,北約準備好與俄國展開有意義的對話,也會團結抵禦對烏克蘭的侵略。

國務院表示,布林肯也分別與義大利和加拿大外長通話,討論有關俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

美俄官員本月9日到10日的雙邊戰略穩定對話(Strategic Stability Dialogue)、12日舉行北約-俄羅斯理事會(Nato-Russia Council)會議,以及13日的歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

烏克蘭局勢自去年11月起轉趨緊張,普亭在俄烏邊境集結10萬重兵,並稱烏克蘭政府軍與北約部隊在烏東區域挑釁,北約若不停止東擴,俄羅斯不惜一戰。