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拜普通話 拜登警告普亭：俄軍入烏克蘭將付沉重代價

記者張文馨／華盛頓報導

拜登總統去年12月31日在德拉瓦州對媒體表示，他30日和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話時表明，若俄軍對烏克蘭採取任何行動，進入烏克蘭，「美國將會施加嚴厲制裁，與北約盟友強化在歐洲的軍力，俄羅斯要為此付出沉重代價。」

另外，白宮官員表示，拜登2日將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話，表達在俄羅斯大軍壓境之際，美國仍支持烏克蘭主權和領土完整。

「我不會在這裡公開談判，但是我們把話說清楚。」拜登說，「他(普亭)不可以，我要強調，不可以對烏克蘭採取行動。」

拜登和普亭去年12月分別在7日與30日通話，烏克蘭情勢為兩次通話重點，第二次的通話是應俄方要求舉行，雙方談了50分鐘。

美俄領導人密集通話是否有助俄羅斯打消侵略意圖，拜登說，他得到的訊息是，普亭同意參與1月在歐洲舉行三項重要會議。

拜登表示，普亭在對話中提出了對北約(NATO)、美國及歐洲國家的部分疑慮，美國也提出自己的顧慮，雙邊接下來會磋商部分議題；此外，唯有俄羅斯放緩該區情勢，這些會議才可能奏效，美國始終期待透過磋商推動進展。

此外，國務卿布林肯(Anthony Blinken)去年12月31日和北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)通話，討論接下來北約和俄羅斯的接觸，北約準備好與俄國展開有意義的對話，也會團結抵禦對烏克蘭的侵略。

國務院表示，布林肯也分別與義大利和加拿大外長通話，討論有關俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

美俄官員本月9日到10日的雙邊戰略穩定對話(Strategic Stability Dialogue)、12日舉行北約-俄羅斯理事會(Nato-Russia Council)會議，以及13日的歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)會議。

烏克蘭局勢自去年11月起轉趨緊張，普亭在俄烏邊境集結10萬重兵，並稱烏克蘭政府軍與北約部隊在烏東區域挑釁，北約若不停止東擴，俄羅斯不惜一戰。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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