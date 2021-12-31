流感「沉寂1年」捲土重來 病毒致死率更高

由於民眾防疫疲乏，流感疫情有捲土重來之勢。(Getty Images)

去年由於全民力行防疫 措施，雖然新冠肺炎肆虐，但流感 病例數是有史以來最低點，但今年由於民眾防疫疲乏，流感疫情 有捲土重來之勢；公衛專家預測，流感病例數可能會重回疫情前的水準，對本已為收治新冠病患而緊繃的醫療量能帶來更大的壓力。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，截至18日為止當周全美共報告了4500例流感病例，比前兩周的各2500例更高；CDC國內流感監控小組負責人琳妮特‧布拉梅(Lynnette Brammer)說：「我們今年可能會經歷所謂的『正常流感季節』，也就是發現與過去持平的流感病例數；雖然現在流感主要疫區集中在中部與東部，但因為流感有不可預測的特性，很難說過幾周後西部地區會不會大爆發。」

此外，今年的流感病毒株也比往年棘手；據CDC分析，今年流行的流感病毒株屬H3N2譜系，比其他的流感病毒更容易變異，重症率與死亡率也都高於其他類型的流感病毒，因此預料一旦感染流感的民眾過多，可能會為醫院帶來另一波壓力。

全美醫院協會(American Hospital Association)副主任南西‧佛斯特(Nancy Foster)進一步指出流感對醫療體系的影響；她說：「正在激增的流感病例為已經飽和的醫療量能添加更多壓力，第一線醫護人員除了要面對兩種病患大量湧入外，自己也面臨高染疫風險，有些染疫的醫護人員不得不失業，更加劇醫院人手不足的窘境。」

事實上，在今年流感爆發以前，公衛專家就曾警告今年面臨流感的威脅會比往年更高；匹茲堡大學公共衛生研究室主任羅柏茨(Mark Roberts)指出，今年隨著新冠肺炎疫情趨緩，防疫強度不似去年，因此沒有實施強力防疫措施的地區在未來幾周可能會看到流感確診病例大幅增加的現象。