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FDA：抗原檢測Omicron 可能出現「偽陰性」

編譯郭宣含／綜合29日電
食藥局警告說抗原檢測對Omicron敏感度降低，結果陰性但有症狀須另測。圖為紐約市民秀出自己領到的居家檢測盒。（美聯社）
食藥局警告說抗原檢測對Omicron敏感度降低，結果陰性但有症狀須另測。圖為紐約市民秀出自己領到的居家檢測盒。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)28日表示，初步研究顯示，部分快速抗原檢測對Omicron變種病毒的靈敏度偏低，可能出現「偽陰性」，讓染疫者誤以為自己未感染新冠病毒。

FDA和國家衛生研究院(NIH)學者取用Omicron確診者樣本，研究抗原檢測的作用效果。FDA表示，初步結果顯示，抗原檢測「確實可偵測出Omicron變種病毒，但可能降低檢測靈敏性」；換句話說，檢測可能錯判感染，顯示出偽陰性的結果。

全美新冠病例逐步攀升，大幅推升居家快篩的需求；民眾可在家自行使用抗原檢測盒，只要幾分鐘就能知道結果，相較之下，病毒核酸檢測(PCR)檢測則須在實驗室進行，且需要等更久才能知道結果。

FDA並未告訴民眾應避用抗原檢測。

「FDA會繼續授權使用這些檢測盒，並提供授權標章指引，個人也應該繼續依據檢測盒上的指示來使用。」FDA在聲明中指出：「跟分子檢測相比，抗原檢測通常靈敏度較低，比較難偵測出初步感染。」

FDA並未透露研究中使用的檢測盒品牌。

約翰霍普金斯大學健康安全研究中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深研究員吉吉．葛朗瓦爾(Gigi Gronvall)表示，FDA的發現凸顯病毒持續演變所構成的挑戰。

葛朗瓦爾表示，每出現一種新的變種病毒，科學家就得確保新冠檢測能發揮效用，看來新冠檢測對Omicron有用，但沒辦法像之前的變種病毒那樣迅速揪出感染者。

她呼籲：「如果你覺得有症狀，而且檢測為陰性，這不代表你安然無事，你可能需要再次檢測，要過一段時間才能認為自己檢測為陰性。」

FDA28日建議，民眾使用抗原快篩檢測為陰性，但又出現新冠症狀，這時應觀察後續情況；但若檢測為陽性，則應自我隔離並尋求醫療照護，並諮詢醫護人員了解下一步該怎麼做。

拜登總統本月宣布，聯邦政府從1月起，將免費發送5億盒快篩檢測盒給美國家庭，並擬在全國新設檢測站，目前全國已有2萬個檢測站。

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