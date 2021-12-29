Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

一種名為新變種病毒Delmicron最近已成為熱烈討論的話題，但根據印度最古老英文報紙之一的印度自由新聞報報導，這可能是誤會一場，因為印度官方並未使用這個名詞，而且WHO也未就某種新變種病毒的形成發表聲明。美聯社

正當全世界都在努力應付因Omicron 變種新冠病毒導致疫情 突然迅速升溫之際，一種新變種病毒 Delmicron（據說是Delta和 Omicron的合體）最近已成為熱烈討論的話題。

印度自由新聞報（Free Press Journal）指出，根據News 18的報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的新冠肺炎工作小組成員Shashank Joshi博士說，Delmicron（Delta和Omicron引起的兩波疫情高峰）已在歐洲和美國引發了一場疫情小海嘯。

印度自由新聞報指出，現在儘管有些報導認為他說的可能是一種名為Delmicron的新變種病毒，但這不是Shashank Joshi博士的真正意思，看起來他實際上是在談論Delta和Omicron在某個特定地區造成確診病例激增的情況。

截至目前，世界衛生組織（WHO）尚未就某種新變種病毒形成的說法發表任何聲明。馬哈拉施特拉邦的新冠肺炎國家工作小組以及印度醫學研究委員會（ICMR），也並未使用Delmicron一詞。

Shashank Joshi並表示，Omicron可能是人類已知的傳播最快的傳染病。