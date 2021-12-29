我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

疫情特例 美國務院擬允許「護照過期公民返國入境」

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

編譯林聰毅／綜合外電
一種名為新變種病毒Delmicron最近已成為熱烈討論的話題，但根據印度最古老英文報紙之一的印度自由新聞報報導，這可能是誤會一場，因為印度官方並未使用這個名詞，而且WHO也未就某種新變種病毒的形成發表聲明。美聯社
一種名為新變種病毒Delmicron最近已成為熱烈討論的話題，但根據印度最古老英文報紙之一的印度自由新聞報報導，這可能是誤會一場，因為印度官方並未使用這個名詞，而且WHO也未就某種新變種病毒的形成發表聲明。美聯社

正當全世界都在努力應付因Omicron變種新冠病毒導致疫情突然迅速升溫之際，一種新變種病毒Delmicron（據說是Delta和 Omicron的合體）最近已成為熱烈討論的話題。

印度自由新聞報（Free Press Journal）指出，根據News 18的報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的新冠肺炎工作小組成員Shashank Joshi博士說，Delmicron（Delta和Omicron引起的兩波疫情高峰）已在歐洲和美國引發了一場疫情小海嘯。

印度自由新聞報指出，現在儘管有些報導認為他說的可能是一種名為Delmicron的新變種病毒，但這不是Shashank Joshi博士的真正意思，看起來他實際上是在談論Delta和Omicron在某個特定地區造成確診病例激增的情況。

截至目前，世界衛生組織（WHO）尚未就某種新變種病毒形成的說法發表任何聲明。馬哈拉施特拉邦的新冠肺炎國家工作小組以及印度醫學研究委員會（ICMR），也並未使用Delmicron一詞。

Shashank Joshi並表示，Omicron可能是人類已知的傳播最快的傳染病。

Omicron 變種病毒 疫情

上一則

Delta+Omicron 美平均7天單日確診數破26萬 再創新高

下一則

新冠疫苗降重症風險外還有別的好處？可減輕焦慮和抑鬱

延伸閱讀

想走1300公里見印度情人 巴基斯坦癡情男剛越界就被逮

想走1300公里見印度情人 巴基斯坦癡情男剛越界就被逮

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
印度禁德雷莎基金會收外國捐款 莫迪挨轟打壓基督徒

印度禁德雷莎基金會收外國捐款 莫迪挨轟打壓基督徒
紐約蘋果店全關 僅提供網購取貨、維修

紐約蘋果店全關 僅提供網購取貨、維修

熱門新聞

圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史

Omicron是不同的疾病？牛津專家：高死亡率已成歷史
涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕