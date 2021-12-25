Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁
因應最新變種病毒Omicron爆發，拜登總統在上個月下令禁止來自南非和其他七個國家的非美國國籍旅客入境；不過拜登政府的資深官員24日表示，美國將於12月31日午夜起放寬這項旅行限制。
自Omicron在南非傳出疫情，美國與其他歐亞國家都相繼推出類似的旅遊限制措施，禁止來自南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威的旅客入境。
然而，旅行禁令的防疫效果有限，Omicron仍快速蔓延全美境內，確診人數激增，如今已成為國內新冠病毒的主要感染源。
拜登本周稍早指出，他正在考慮放寬對非洲國家的旅行限制；他說：「還記得我說為什麼要發布旅行禁令嗎？是要在Omicron入侵美國前，讓我們有足夠的時間應對，觀察其他國家的疫情，再來決定我們該怎麼做，但現在我們已經過了那個階段。」
有鑑於美國現在對Omicron的資訊掌握更多，加上全美已有大量確診案例，即使南非的確診旅客入境，對病毒的傳播也不會有太大的影響，因此聯邦疾病防治中心(CDC)資深官員向拜登建議放寬旅行限制。
據CDC統計，截至12月18日當周，Omicron已占全美73%的新增確診病例，比一周前增加13%；但如今南非疫情已開始趨緩，且有更多研究指Omicron的病症都比之前的變種病毒更輕微。
但所有國際旅客仍須嚴格遵守入境美國的規定，無論是否接種新冠疫苗，在抵達前一天仍須接受新冠病毒篩檢。
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