Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁

白宮24日表示，美國將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。(美聯社)

因應最新變種病毒Omicron 爆發，拜登 總統在上個月下令禁止來自南非 和其他七個國家的非美國國籍旅客入境；不過拜登政府的資深官員24日表示，美國將於12月31日午夜起放寬這項旅行限制。

自Omicron在南非傳出疫情，美國與其他歐亞國家都相繼推出類似的旅遊限制措施，禁止來自南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威的旅客入境。

然而，旅行禁令的防疫效果有限，Omicron仍快速蔓延全美境內，確診人數激增，如今已成為國內新冠病毒的主要感染源。

拜登本周稍早指出，他正在考慮放寬對非洲國家的旅行限制；他說：「還記得我說為什麼要發布旅行禁令嗎？是要在Omicron入侵美國前，讓我們有足夠的時間應對，觀察其他國家的疫情，再來決定我們該怎麼做，但現在我們已經過了那個階段。」

有鑑於美國現在對Omicron的資訊掌握更多，加上全美已有大量確診案例，即使南非的確診旅客入境，對病毒的傳播也不會有太大的影響，因此聯邦疾病防治中心(CDC)資深官員向拜登建議放寬旅行限制。

據CDC統計，截至12月18日當周，Omicron已占全美73%的新增確診病例，比一周前增加13%；但如今南非疫情已開始趨緩，且有更多研究指Omicron的病症都比之前的變種病毒更輕微。

但所有國際旅客仍須嚴格遵守入境美國的規定，無論是否接種新冠疫苗，在抵達前一天仍須接受新冠病毒篩檢。