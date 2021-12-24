默克口服藥也獲准 輝瑞仍是首選 初期都將供不應求

聯邦食藥局(FDA)23日宣布批准默克(Merck)與Ridgeback Biotherapeutics合作開發的「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)，該藥為獲得批准的第二款新冠口服藥。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )23日宣布批准第二款新冠口服藥：默克 (Merck)與Ridgeback Biotherapeutics合作開發的「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)；此藥物用於高風險者出現初步症狀時防止惡化之用，料非新冠藥物首選，但預料甫推出時仍會有缺貨狀況。

FDA表示，此藥物用於如年長或18歲以上肥胖、心臟病等新冠高風險群出現新冠肺炎中度症狀之前，且其他藥物無法取得、或者經醫生判斷其他藥物並不適合患者時使用。

此外，為預防服用藥物後產生變種病毒傳染他人的風險，服用此藥物的期間仍應保持隔離；另外，除非風險上利大於弊，不然孕婦不應使用此藥，甚至建議不論男女在服用此藥後都應做好避孕措施。

該藥物應在症狀出現後五天內服用，每天八粒、共五天，每個療程700元；不過在聯邦政府與默克達成的22億元採購合約、共可供310萬人使用下，患者不必為該處方支付費用。

FDA於22日才宣布批准輝瑞的Paxlovid，是美國第一款獲批准的新冠抗病毒藥物。

莫納皮拉韋針對的是抑制病毒的複製能力；因此，默克預期該藥物可能對Omicron 變種病毒有效，因為Omicron病毒突破抗體的機制在突變過的棘蛋白，與莫納皮拉韋產生療效的機制無關。

公衛界希望，新冠藥物的上路能夠在冬季、節慶群聚的疫情高峰，又逢Omicron病毒之際緩解國內疫情。

然而臨床數據顯示，莫納皮拉韋的效力不如Paxlovid，降低住院及病歿風險能力約僅Paxlovid的三分之一，而且安全性及副作用發生率較高，預計不會成為新冠首選藥物，但仍有其重要性，因為Paxlovid不建議與含有特定成分的藥物共同服用，故莫納皮拉韋是服用該特定藥物的另一種選擇。

但不論如何，兩種藥物問世初期可能都將有缺貨狀況；以Paxlovid來說，聯邦政府配發的第一批6萬5000療程中，加州獲分配最多，為6200個療程，其次為德州、佛州及紐約州，紐約州獲分配3200個療程；除其他領地及聯繫邦外，本土獲得最少Paxlovid的是懷俄明州，僅得到100個療程。