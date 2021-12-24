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「打疫苗就不會死」 川普嗆保守派名嘴 被拜登誇嘴軟了

記者胡玉立／綜合報導
一些保守派人士質疑新冠疫苗效力不遺餘力，曾在任內積極支持研發疫苗的前總統川普23日受訪時回擊保守派說，「打疫苗就不會死」。（Getty Images）
一些保守派人士質疑新冠疫苗效力不遺餘力，曾在任內積極支持研發疫苗的前總統川普23日受訪時回擊保守派說，「打疫苗就不會死」。（Getty Images）

前總統川普在接受保守派名嘴歐文斯 (Candace Owens) 採訪時，當面反駁她質疑疫苗功效的說法表示，「打了疫苗就不會死」。川普也坦承，在拜登總統21日公開讚揚他推動疫苗研發有功，他現在很難對拜登「過分批評」。

一些保守派人士質疑新冠疫苗效力不遺餘力，曾在任內積極支持研發疫苗的前總統川普23...
一些保守派人士質疑新冠疫苗效力不遺餘力，曾在任內積極支持研發疫苗的前總統川普23日受訪時回擊保守派說，「打疫苗就不會死」。（Getty Images）

川普在歐文斯21日播出的Daily Wire新聞節目Candace中，大談自己總統任期內如何以「驚人速度」開發疫苗並與私營製藥公司合作；他說：「我出了三種疫苗，每個都非常好；不到九個月就出了三個，本來得花5到12年」。

但歐文斯緊接著向川普表示，社會大眾接種疫苗，2021年死於新冠病毒的人數卻比2020年多；歐文斯刻意將箭靶指向拜登表示，「今年有更多人死於新冠肺炎，而且在拜登領導下，今年接種疫苗的人比你那時多；所以人們質疑怎麼會......」

川普立即反駁歐文斯表示，「哦，不，疫苗是有效的，是有些人沒打。那些病得很重然後住院的人，是那些沒有接種疫苗的人；但這仍然是他們的選擇。如果你接種疫苗，就會受到保護。」川普繼續說道：「疫苗效果非常好，就算你打完之後染疫，狀況也很輕微。打了疫苗就不會死。」

不過，川普也向歐文斯強調，儘管疫苗接種有效，他反對「強制」接種疫苗和「強制」戴口罩，稱「人們必須擁有自由」。川普19日接受福斯新聞訪談時表示，他已經打了新冠疫苗加強針。

川普接受歐文斯採訪的片段，23日被白宮發言人莎奇(Jen Psaki)推文轉發，她同時寫道：「想在此呼應前總統川普談到的疫苗安全性和有效性。平安夜前夕快樂，去打加強針吧。」

莎奇22日另曾回應媒體表示，拜登總統21日讚揚川普，是「彰顯川普『向許多美國人發出重要信號，表明打加強針的重要性』」。

拜登21日公開表示，「多虧上屆政府和我們的科學界，美國是最早獲得疫苗的國家之一。」川普當晚對此讚揚表示「驚訝」和「激賞」；他還說，拜登這樣表揚他，讓他突然發現很難嚴厲抨擊拜登；他說：「你知道，這是頭一次⋯⋯所以我現在很難過分批評。」

疫苗 川普 拜登

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