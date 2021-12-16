Omicron飆增 英近日將淪陷 歐盟1月中成主流病毒

Omicron變種病毒1月中旬將成歐洲主要病毒。圖為英國倫敦街頭。（歐新社）

歐盟 資深官員15日表示，假期染疫人數劇增，預計1月中旬，Omicron 將成為歐盟27個成員國主要新冠變種病毒；歐洲諸國將從英國 看到Omicron如何擴散和快速倍增，預估Omicron幾天內就將成為英國主要變種病毒。

執委主席：歐盟準備好了

歐盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，歐盟已做好對抗Omicron的充分準備，66.6%歐盟人口已完全接種疫苗；對於年終慶祝活動再次被打亂表示失望之際，范德賴恩說，歐盟擁有克服新冠疫情的「力量」和「手段」。

范德賴恩表示，Delta變種和Omicron出現讓歐盟面臨雙重挑戰，近幾周病例大量增加，「我們看到越來越多人生病，醫院負擔越來越重，死亡人數也在增加。」

她說，歐洲目前染疫增加者，幾乎完全是Delta變種所致，「如果人們沒有接種疫苗，我們付出的代價將繼續增加。」

在歐盟疫苗接種率方面，包括葡萄牙和西班牙等國絕大多數人口已接種，但部分國家仍遠遠落後；據歐洲疾病防治中心數據，保加利亞只有26.6%人口完全接種疫苗。

Omicron來勢洶洶，英國官員表示，Omicron將在幾天內成為英國主要變種病毒；英國衛生安全局執行長珍妮‧哈里斯(Jenny Harries)15日表示，與之前變種毒株相比，Omicron增長率驚人。

「困難在於這種病毒倍增時間大幅縮短；英國大部分地區只用不到兩天。」哈里斯說，Omicron剛開始時，倍增速度估計約四、五天，「這種變種可能是自疫情開始以來我們面臨的最大威脅。」

英國創單日確診最高紀錄

英國15日計有7萬8610例新感染病例，是每日確診病例最高紀錄，但和疫苗尚未廣泛接種前相比，死亡人數仍遠低於高峰期；科學家表示，Omicron是否與其他病毒變種一樣致命，還有待觀察。

世界衛生組織(WHO)表示，已有77個國家報告出現Omicron病例，該變種可能已在大多數國家出現，只是尚未被發現；南非14日的數據顯示，Omicron正令染疫人數激增，該變種似乎更易在人與人間傳播，更擅長躲避疫苗，同時導致不太嚴重的病症。

隨著冬季到來，感染人數驚人增加，Delta變種仍無法遏止，許多歐洲政府均加強公衛措施；義大利本周要求已接種疫苗遊客進行檢測，葡萄牙12月1日採取類似措施，強制要求所有抵境航空旅客進行檢測；希臘15日宣布所有抵境旅客須自19日開始進行檢測，除非在國外停留時間少於48小時。

德總理：沒有時間可浪費了

德國新任總理蕭茲(Olaf Scholz)15日也說，政府將盡全力克服新冠病毒大流行，讓人們恢復正常生活，「我們沒有時間可以浪費了。」