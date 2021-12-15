莫德納醫療長：Omicron+Delta 超級變種出現機率高

莫德納醫療長柏頓警告會出現超級新冠病毒變種。(Getty Images)

莫德納(Moderna)醫療長柏頓(Paul Burton)警告，如果患者同時感染Omicron、Delta兩種變種病毒 ，極可能在遭受感染的細胞裡彼此交換DNA，進而衍生出現另一種新型超級變種病毒；他舉例說，英國 目前出現數目可觀的Delta變種病毒感染案例以及Omicron變種病毒感染案例，兩者結合產生超級病毒的機率因此升高。

柏頓對英國下議院科學與技術委員會(Science and Technology Committee)成員指出，Omicron、Delta絕對可能彼此交換基因，進而出現更加危險的新型變種病毒。

柏頓：有可能在英國發生

他說，疫情早期來自南非的研究報告數據顯示，患者的確可以同時感染兩種病毒，尤其是免疫功能較差的病患；目前英國確診案例數量極高，這種情況有可能在英國出現。

柏頓說，兩種變種病毒結合後出現的超級變種病毒，危險性也有可能大幅增強。

研究人員先前已經提出警告，科學上稱之為基因重組 (recombination event)的狀況可能發生，但需要特定環境條件的配合，重組事件絕大多數都是湊巧發生，無法受到控制。

每日郵報(Daily Mail)報導，絕大多數社會都以單一變種病毒感染案例為主，因此病患要同時感染兩種變種病毒株似乎不太可能；對健康民眾來說，感染某種病毒之後，身體大約要兩周才產生抗體，以此成功消滅病毒。

報導指出，英國、美國去年冬天疫情失控，確診人數極高，病毒基因重組的風險也因此增加。

根據統計，英國目前已有4713個Omicron變種病毒感染案例，全英國每五個新冠確診案例，就有一例是Omicron引起。

部分科學家：不太可能

但也有科學家表示，兩種變種病毒交換基因雖有可能，但不太可能真實出現；自從疫情發生以來，根據統計，有三款變種病毒是因為兩種變種病毒混合之下產生，但這3款新型變種病毒都未引發大規模疫情，也沒有變得威力增強。

其中一起出現於英國的案例Alpha變種病毒，與今年1月底與最先在西班牙被發現的B.1.177變種病毒重組；重組後新型變種病毒總共造成44個感染案例，但後來這種新型變種病毒就逐漸消失。