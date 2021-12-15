染疫暴增 譚德塞：勿因Omicron溫和而輕忽

加州嚴防Omicron病毒擴散，州長紐森下令全州都強制戴口罩。圖為在洛杉磯市一處提醒戴口罩的標語。(美聯社)

世界衛生組織(WHO )秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)14日警告，Omicron 變種新冠病毒傳播迅速之快，前所未見，切勿視它是溫和的；即使數據最終證實Omicron導致的疾病不如其他變種嚴重，但染疫數量絕對可能再次癱瘓毫無準備的衛生系統。

WHO表示，過去一周，非洲染疫病例劇增83%，是今年增幅最快的一次；不過，這一波部分受到Omicron變種病株推動的染疫浪潮，在早期階段死亡的人數低於前幾波。

WHO表示，這波染疫潮傳播速度加快，也受到Delta變種的推動，新感染人數每五天即翻倍，但「上周死亡人數仍很低，甚至比前一周下降19%」；不過，這種模式不排除在未來幾周內發生變化；由於預測非洲大陸可能要等到2024年8月才能達到70%疫苗 覆蓋率，WHO也警告未來會出現更多波新冠病毒浪潮。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)表示，預期Omicron高峰幾周內就到來，政府及相關機構應加倍努力協助老年人、或因猶豫、溝通失敗，及其他因素(包括種族和階級)被排除在疫苗接種外的最脆弱人群。

萊恩指出，一些政府正為所有成年人或一般人群施打補強劑，先發制人地阻止Omicron傳播，但這些決定可能加劇全球不平等，令數百萬人得不到任何保護，並且面臨更高的住院或死亡風險。

譚德塞敦促各國避免「囤積疫苗」，並實施保護措施，包括戴口罩和保持社交距離，以阻止病毒傳播，「僅靠疫苗不會讓任何國家擺脫這場危機。」

官員強調，世界各地在獲得疫苗和疫苗接種率方面存在嚴重不平等，敦促各國政府和製造商應繼續捐贈疫苗給最需要疫苗的國家。

譚德塞表示，仍有41國接種疫苗人口不及10%，98國未及40%，「結束不平等，就能結束疫情。」

WHO非洲區主管莫耶提(Matshidiso Moeti)聲明表示，「我們對當前疫情死亡和重病人數保持在低水平，持謹慎樂觀態度；但非洲疫苗推出緩慢，代表這兩個數字都將遠高於應有的水平。」