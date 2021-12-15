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3重打擊 美1月大波疫情恐襲 CDC預測2狀況

編譯郭宣含／綜合14日電
新種變異病毒Omicron傳染力極強，全美確診病例兩周增50%。圖為13日紐約市曼哈頓時報廣場，民眾排隊等候檢測新冠。(美聯社)
新種變異病毒Omicron傳染力極強，全美確診病例兩周增50%。圖為13日紐約市曼哈頓時報廣場，民眾排隊等候檢測新冠。(美聯社)

新冠Omicron新變種毒株迅速攻占全美至少33州，約3%新增確診為Omicron所致，聯邦高層官員14日警告，Omicron可能很快成為美國主流病毒株並引發大波疫情；而全美過去兩周新增確診暴增近50%，最快恐在1月達高峰，再加上Delta病毒和流感同時發威，可能造成「三重打擊」，勢將癱瘓醫療體系，重創社區。

Omicron約一個月前首在南非發現，但根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，現已占全美約3%病例，在紐約和新澤西州，Omicron病例更高達13%；CDC分析新冠病例顯示，雖然Delta目前仍占97%，但Omicron正快速增加，Omicron上周的排序病例占比2.9%，比前一周增加0.4%。

新的Omicron病毒出現，雖不如之前的病毒猛烈，但傳播力強。圖為本月10日在明...
新的Omicron病毒出現，雖不如之前的病毒猛烈，但傳播力強。圖為本月10日在明州的的一所醫院，牧師正一名新冠重症病患祈禱。(美聯社)

Omicron現已在33州現蹤，病例攀升至189例；白宮警告大規模感染近在呎尺；白宮匿名消息人士告訴媒體Axios：「一切跡象顯示將有大波感染，而且來得又快又急，雖然不易有重症，但會導致大量病患住院。」

狀況一：Omicron、Delta、流感齊發

CDC官員引述新模型警告，Omicron迅速攻占美國，最快可能在1月引爆大規模感染；CDC14日提出兩種Omicron席捲全美的可能情況，最糟情況是同時還有Delta病毒肆虐，再加上冬季流感盛行，恐釀「三重打擊」(triple whammy)，使醫療體系和社區難以負荷，尤其是低接種率的區域。

狀況二：Omicron春季爆發小規模感染

CDC預測的第二種情況是，Omicron會在春季爆發小規模感染；目前不清楚哪一種情況的發生率較高。

一名參與該簡報的高層官員匿名表示：「1月若爆發大規模感染潮，醫院可能人滿為患，我們必須慎重看待這種可能性。」

CDC內部模型預測，與國內外許多學術團體的模型預測一致，許多州也紛紛實施防疫限制，盼能圍堵Omicron；加州和紐約州陸續恢復室內口罩令，費城和紐約市居民得提供疫苗證明，才能進酒吧和餐廳。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)認為，Omicron可能很快就會超越Delta，「Omicron成為美國主流病毒株，只是時間早晚的問題，我想很快就會發生。」

紐約時報統計，美國新冠病毒13日單日新增確診12萬例，過去兩周暴增49%，病歿人數則增加1276人，過去兩周攀升40%。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至14日，全美新冠病毒確診逾5022萬人，逾80萬人病歿。

Omicron CDC 白宮

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