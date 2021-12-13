龍捲風重擊 全美已94人罹難 爬過一具具屍體才能救出生還者

中部多州遭到強大龍捲風群掃過，肯州梅菲爾德市受創最深，百年未有的天災 ，可能上百居民罹難。圖為車輛都被捲成一團。(Getty Images)

肯塔基州 州長貝希爾(Andy Beshear)12日表示，龍捲風 襲擊可能造成逾100人死亡，目前已確認身份的罹難者包括至少兩名幼童和地區法官克里克(Brian Crick)；貝希爾表示，當局已派出尋屍犬尋找屍體，急尋瓦礫堆下的生還者，但若能再找到生還者實屬奇蹟；他並感謝聯邦當局迅速因應，肯州已部署至少300名國民兵 救難，也收到逾200萬元重建捐款。當局表示目前已知全美六州已有94人罹難。

中部多州遭到強大龍捲風群掃過，伊州亞馬遜的物流中心遭到襲擊，廠房屋頂都被強風掀起。(Getty Images)

肯州死亡恐逾百人 再有生還者都是奇蹟

這是美國有史來最強烈龍捲風之一。這群威力強大的龍捲風11日摧毀肯塔基州一座梅菲爾德市(Mayfield)一間蠟燭工廠、消防局和警察局，鄰近的密蘇里州一間護理之家也遭重創，伊利諾州一間亞馬遜(Amazon)倉庫至少6名工人遇難。

貝希爾告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目：「災後破壞程度前所未見，我知道我們已經失去逾80條生命，但現在數字恐超過100人。」

貝希爾探視災區後表示，「我爸的家鄉，一半已不再矗立，我難以言喻，我知道大家會看到影像，但這種情景在12個以上的街區重複出現。」

「我們失去許多孩子」已知2名孩童和地區法官身亡

貝希爾證實的罹難者中，包括一名住在格雷夫斯郡(Graves County)的3歲孩童和一名米倫伯格郡(Muhlenberg County)的5歲孩童；他表示：「我們失去了許多孩子。」

聯邦最高法院大法官證實，在肯州麥克林(McLean)和米倫伯格郡服務的地區法官克里克，也在這次風暴中喪命，他育有三子。

梅菲爾德市(Mayfield)蠟燭廠10日晚上被夷為平地，搜救人員得爬過一具具屍體才能救出生還者；貝希爾表示，目前搜救行動鎖定該蠟燭廠並持續進行中，若能再從瓦礫堆中找到任何倖存者，那就是一大奇蹟。

肯州梅菲爾德市受創最深，鎮上居民12日在檢視風後災情。(Getty Images)

貝希爾表示，目前肯州並無官方罹難數字，但總人數恐超過100人；至少四郡回報兩位數字的死亡人數，當局最樂觀的罹難人數為50人。

「此生不願再見如此慘景」瓦礫堆中搜尋生與死

梅菲爾德市市長凱西．歐南(Kathy O'Nan)12日上午受訪時，也期盼能見到奇蹟，「這是我見過最讓人心碎的事，我此生都不願再見。」

貝希爾指出，至少有300名國民兵派駐肯州，他們「挨家挨戶拜訪，但這些社區很多房子都沒有門了，他們走在各瓦礫堆中搜尋倖存者與罹難者」；貝希爾說，當局派出尋屍犬尋找屍體，也收到逾200萬元重建捐款，第一批經費將用來處理罹難者的後事。

肯州梅菲爾德市鎮上居民面對殘破家園，12日打起精神，整理風後災情。(美聯社)

當局派出尋屍犬找屍體 肯州長感謝聯邦救援

社群媒體上的影片和照片可見梅菲爾德市中心磚造建築被夷為平地，停靠的車輛也幾乎被埋在瓦礫堆下。歷史悠久的格雷夫斯郡法院尖頂被吹倒，附近的第一聯合衛理公會(First United Methodist Church)也部分倒塌。

貝希爾12日也稱讚聯邦官員行動快速謹慎，他說聯邦罕見又迅速宣布緊急狀態；貝希爾也感謝國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)一起參加12日記者會，並感謝拜登總統11日三度致電關心。