CNN：拜登擬宣布外交扺制北京冬奧 不派官員出席 不禁選手出賽

CNN報導指拜登政府將宣布外交抵制北京冬奧。圖為示威者在瑞士國際奧委會總部前抗議，要抵制北京冬奧。(路透)

拜登 政府預料本周將宣布，不會派任何一位美國官員出席2022年北京 冬季奧運，作為抵制北京冬奧的外交手段之一。

有線電視新聞網(CNN)5日晚引述多位消息人士說法報導，美方此舉可在全球舞台對中國釋出訊息，而美國運動員依舊可以出賽。

國家安全會議(NSC)已私下討論抵制北京冬奧的可能性，但不予評論CNN的報導。

拜登總統上月表示，他將基於共和黨與民主黨國會議員的建議，考量透過外交手腕抗議中國藐視人權議題。

CNN報導指出，美方不太可能全面抵制賽事，這樣一來會讓美國運動員無法參賽，美國上一次全面抵制奧運是在前總統卡特(Jimmy Carter)主政的1980年。

拜登上月與中國國家主席習近平 首度舉行線上峰會，會後雖然沒有實質進展，但被視為美中關係破冰的吉兆；美中關係在前總統川普政府執政最後一年急遽惡化，雙方敵意延續至拜登政府初期，美中外交官員今年3月在阿拉斯加峰會上唇槍舌戰。

11月拜習會後，拜登政府資深官員形容那是一場「健康的辯論」，拜登在會中提及人權、貿易以及台海緊張局勢。

拜登注重的各項主要議題，包括供應鏈危機、氣候變遷、北韓與伊朗事務，都與中國息息相關。

美國與中國為世界前兩大經濟體，卻在貿易、軍事、全球基礎建設、公共衛生及人權議題上針鋒相對。

拜登向來堅信，民主政體會比中國等獨裁政體更有效率，並用民主黨與共和黨合作的基礎建設法案舉例，展現民主體制之下的政黨合作成果。

在太平洋對岸，中國共產黨上月8日召開「中國共產黨第19屆中央委員會第六次全體會議」，會中討論三項歷史決議，會後發布公報，確立國家主席、中共中央委員會總書記「習近平新時代中國特色社會主義思想」的指導地位；外界普遍解讀，這是習近平與鄧小平、毛澤東平起平坐的「登基詔書」。

中共明年秋季將舉行第20屆全國代表大會，習近平可望獲得前所未有的第三個國家主席任期。