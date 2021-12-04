校園濫殺威脅群起效仿 密州60校停課關閉

導致四名學生身亡的密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案發生以來，獻花紀念死者的民眾絡繹不絕。（Getty Images）

密西根州奧克蘭 郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)校園槍擊 案發生後，由於如法炮製威脅學校的事件大量出現，數十間密州學校直到3日仍關閉、停課；當地警方表示，這種複製犯行的威脅多不勝數，讓警疲於奔命；聯邦調查局(FBI)也已介入調查。

不僅密州60多所學校停課，喬治亞州與紐約州都各一所學校3日因面對威脅與恐嚇，要模仿校園濫殺，也採取了預防性停課措施。

上月30日牛津高中發生校園槍擊案，15歲的柯朗伯利(Ethan Crumbley)在校園裡開槍，造成四名同學死亡、七人受傷的慘劇。

奧克蘭郡警長博查德(Michael Bouchard)在記者上會表示，11月30日校園槍擊案發生以來，至少傳出上百則威脅要效法犯案的威脅或社群媒體 貼文；他說：「我不知道這些人在想什麼，在真正的悲劇後，竟覺得發出假威脅有意思，在悲痛思緒仍瀰漫社區之際，散播恐懼很荒謬。」

絕大多數威脅都屬無稽之談，但已影響底特律市郊區14個校區，甚至遠離牛津80哩範圍的各城市都難逃影響；博查德指出，相信這些放話都出自想讓學校停課的人所為，或者覺得「這樣做很好玩」。

郡警局收到百餘則威脅訊息，所幸查證後均屬虛驚一場；底特律聯邦調查局辦公室則追蹤25起威脅，其中13件屬實。

密州官員2日晚間接獲源自社群媒體、對海灣市中央高中(Bay City Central High School)的暴力威脅，多個學區的學校預防性停課。

杰納西郡(Genesee County)檢察官萊頓(David Leyton)表示，弗林特市(Flint)一名17歲青少女在社群媒體上用饒舌歌的方式，威脅做出類似牛津高中槍擊案的行徑，此人被控一項假性恐怖威脅及電腦犯罪，兩項罪名合計最高可處20年徒刑。

萊頓說：「我不想臆測弗林特事件是玩笑或真實威脅，但底線是已觸法。」

海灣市的學校教職員與萊頓都鼓勵家長，與孩子討論牛津高中槍擊事件，並讓學生知道在社群媒體上散播威脅是犯罪。

不只密州學校收到暴力威脅，喬州柏克郡(Burke County)多所學校3日基於校長前一日收到威脅電郵而關閉；該電郵寫道，「這是一項警告，我明日打算射殺全校每個人，我已擬好計畫，明天見。」

警長辦公室已介入調查，並提供2500元線報賞金。

紐約州西部的貝塔維亞市(Batavia City)學區也收到類似社群媒體的威脅，各校預防性關閉。