我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

校園濫殺威脅群起效仿 密州60校停課關閉

編譯陳韻涵／綜合3日電
導致四名學生身亡的密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案發生以來，獻花紀念死者的民眾絡繹不絕。（Getty Images）
導致四名學生身亡的密西根州奧克蘭郡牛津高中校園槍擊案發生以來，獻花紀念死者的民眾絡繹不絕。（Getty Images）

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案發生後，由於如法炮製威脅學校的事件大量出現，數十間密州學校直到3日仍關閉、停課；當地警方表示，這種複製犯行的威脅多不勝數，讓警疲於奔命；聯邦調查局(FBI)也已介入調查。

不僅密州60多所學校停課，喬治亞州與紐約州都各一所學校3日因面對威脅與恐嚇，要模仿校園濫殺，也採取了預防性停課措施。

上月30日牛津高中發生校園槍擊案，15歲的柯朗伯利(Ethan Crumbley)在校園裡開槍，造成四名同學死亡、七人受傷的慘劇。

奧克蘭郡警長博查德(Michael Bouchard)在記者上會表示，11月30日校園槍擊案發生以來，至少傳出上百則威脅要效法犯案的威脅或社群媒體貼文；他說：「我不知道這些人在想什麼，在真正的悲劇後，竟覺得發出假威脅有意思，在悲痛思緒仍瀰漫社區之際，散播恐懼很荒謬。」

絕大多數威脅都屬無稽之談，但已影響底特律市郊區14個校區，甚至遠離牛津80哩範圍的各城市都難逃影響；博查德指出，相信這些放話都出自想讓學校停課的人所為，或者覺得「這樣做很好玩」。

郡警局收到百餘則威脅訊息，所幸查證後均屬虛驚一場；底特律聯邦調查局辦公室則追蹤25起威脅，其中13件屬實。

密州官員2日晚間接獲源自社群媒體、對海灣市中央高中(Bay City Central High School)的暴力威脅，多個學區的學校預防性停課。

杰納西郡(Genesee County)檢察官萊頓(David Leyton)表示，弗林特市(Flint)一名17歲青少女在社群媒體上用饒舌歌的方式，威脅做出類似牛津高中槍擊案的行徑，此人被控一項假性恐怖威脅及電腦犯罪，兩項罪名合計最高可處20年徒刑。

萊頓說：「我不想臆測弗林特事件是玩笑或真實威脅，但底線是已觸法。」

海灣市的學校教職員與萊頓都鼓勵家長，與孩子討論牛津高中槍擊事件，並讓學生知道在社群媒體上散播威脅是犯罪。

不只密州學校收到暴力威脅，喬州柏克郡(Burke County)多所學校3日基於校長前一日收到威脅電郵而關閉；該電郵寫道，「這是一項警告，我明日打算射殺全校每個人，我已擬好計畫，明天見。」

警長辦公室已介入調查，並提供2500元線報賞金。

紐約州西部的貝塔維亞市(Batavia City)學區也收到類似社群媒體的威脅，各校預防性關閉。

社群媒體 槍擊 奧克蘭

上一則

喬州白人殺非裔 被告未婚妻網路募款 帳戶遭封鎖

下一則

學者：多數疫苗很有效力 Omicron出現成變數

延伸閱讀

世界晚報╱密州校園濫殺 兇嫌父母逃逸遭緝捕

世界晚報╱密州校園濫殺 兇嫌父母逃逸遭緝捕
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
密州高中濫殺案 校方早發現異狀、約談兇嫌父母

密州高中濫殺案 校方早發現異狀、約談兇嫌父母
最高院審理密州墮胎法 大法官羅伯茲有意尋求折衷案

最高院審理密州墮胎法 大法官羅伯茲有意尋求折衷案

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵