校園濫殺威脅群起效仿 密州60校停課關閉
密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案發生後，由於如法炮製威脅學校的事件大量出現，數十間密州學校直到3日仍關閉、停課；當地警方表示，這種複製犯行的威脅多不勝數，讓警疲於奔命；聯邦調查局(FBI)也已介入調查。
不僅密州60多所學校停課，喬治亞州與紐約州都各一所學校3日因面對威脅與恐嚇，要模仿校園濫殺，也採取了預防性停課措施。
上月30日牛津高中發生校園槍擊案，15歲的柯朗伯利(Ethan Crumbley)在校園裡開槍，造成四名同學死亡、七人受傷的慘劇。
奧克蘭郡警長博查德(Michael Bouchard)在記者上會表示，11月30日校園槍擊案發生以來，至少傳出上百則威脅要效法犯案的威脅或社群媒體貼文；他說：「我不知道這些人在想什麼，在真正的悲劇後，竟覺得發出假威脅有意思，在悲痛思緒仍瀰漫社區之際，散播恐懼很荒謬。」
絕大多數威脅都屬無稽之談，但已影響底特律市郊區14個校區，甚至遠離牛津80哩範圍的各城市都難逃影響；博查德指出，相信這些放話都出自想讓學校停課的人所為，或者覺得「這樣做很好玩」。
郡警局收到百餘則威脅訊息，所幸查證後均屬虛驚一場；底特律聯邦調查局辦公室則追蹤25起威脅，其中13件屬實。
密州官員2日晚間接獲源自社群媒體、對海灣市中央高中(Bay City Central High School)的暴力威脅，多個學區的學校預防性停課。
杰納西郡(Genesee County)檢察官萊頓(David Leyton)表示，弗林特市(Flint)一名17歲青少女在社群媒體上用饒舌歌的方式，威脅做出類似牛津高中槍擊案的行徑，此人被控一項假性恐怖威脅及電腦犯罪，兩項罪名合計最高可處20年徒刑。
萊頓說：「我不想臆測弗林特事件是玩笑或真實威脅，但底線是已觸法。」
海灣市的學校教職員與萊頓都鼓勵家長，與孩子討論牛津高中槍擊事件，並讓學生知道在社群媒體上散播威脅是犯罪。
不只密州學校收到暴力威脅，喬州柏克郡(Burke County)多所學校3日基於校長前一日收到威脅電郵而關閉；該電郵寫道，「這是一項警告，我明日打算射殺全校每個人，我已擬好計畫，明天見。」
警長辦公室已介入調查，並提供2500元線報賞金。
紐約州西部的貝塔維亞市(Batavia City)學區也收到類似社群媒體的威脅，各校預防性關閉。
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