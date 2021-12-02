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多次反疫苗…保守派宗教電視台 64歲創辦人染疫亡

記者顏伶如／綜合報導
保守派宗教電視台「基督教日星電視網」創辦人蘭柏(Marcus Lamb)感染新冠病毒數周後不治，享年64歲。(圖取自基督教日星電視網Daystar)
保守派宗教電視台「基督教日星電視網」創辦人蘭柏(Marcus Lamb)感染新冠病毒數周後不治，享年64歲。(圖取自基督教日星電視網Daystar)

保守派宗教電視台「基督教日星電視網」(Christian Daystar Television Network)創辦人兼執行長蘭柏(Marcus Lamb)多次公開表示反對新冠疫苗，該電視台11月30日發表聲明，蘭柏感染新冠病毒數周後宣告不治，享年64歲。

「基督教日星電視網」在30日的聲明中寫道：「謹此沉痛宣布，基督教日星電視網總裁暨創辦人，已於今晨回歸天家。」聲明中表示，蘭柏家屬籲請各界尊重隱私。

蘭柏除了多次發表反疫苗言論，「基督教日星電視網」在疫情期間，還安排大量時段，讓反疫苗團體及抗議居家避疫措施的倡議人士暢所欲言。

蘭柏原本在電視台主持的節目，11月23日由他的兒子強納森‧蘭柏(Jonathan Lamb)代班；強納森‧蘭柏當時請求觀眾，為感染新冠病毒的蘭柏禱告。

蘭柏的妻子瓊妮‧蘭柏(Joni Lamb)則在醫院以電話連線方式在節目中說，蘭柏感染新冠病毒之後，病情起落「彷彿在坐雲霄飛車(又稱過山車)」；她在電話中對觀眾表示，感謝支持者的禱告。

她說，希望支持者持續為蘭柏祈禱，「明確禱告讓他的肺部能夠脫離新冠肺炎，禱告他的血氧指數能夠維持堅強，繼續改善，不必再靠呼吸器，能夠回家休養」。

強納森‧蘭柏在節目中形容，蘭柏染疫是遭受「敵人的信仰攻擊」，目的是為了摧毀蘭柏。

保守派宗教電視台「基督教日星電視網」創辦人蘭柏(Marcus Lamb)感染新冠...
保守派宗教電視台「基督教日星電視網」創辦人蘭柏(Marcus Lamb)感染新冠病毒數周後宣告不治，享年64歲。圖為蘭柏和妻子瓊妮‧蘭柏(Joni Lamb)。(圖取自基督教日星電視網推特@Daystar)

疫苗 疫情 居家避疫

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